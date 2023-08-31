Чай из самовара или чайника: чем он отличается на самом деле

Неоспоримо, что самовар является неотъемлемой частью настоящего русского чаепития. Этот устройство занимало особое место на столе у наших предков. Чтобы насладиться горячим напитком и провести время в душевной беседе, требовалось приложить немало усилий - разжечь огонь, вскипятить воду, заварить чай. Да, этот процесс был достаточно трудоемким. Неудивительно, что со временем чайник вытеснил самовар.

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Чай, приготовленный в самоваре и чайнике, можно сказать, имеют значительные различия. Горячий напиток, приготовленный в самоваре, обладает легким ароматом дыма. Но это не единственное отличие.

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Вода, которая находится в обычном чайнике, существенно отличается по вкусу. Она гораздо жестче, а также содержит накипь. Кроме того, большинство современных чайников изготовлены из пластмассы, качество которой оставляет желать лучшего. При нагревании в воду попадают множество вредных веществ, которые впоследствии потребляет человек.

Да, вода в электрическом чайнике закипает за считанные минуты, но при этом она становится «мёртвой», то есть теряет все полезные свойства. Принцип действия же самовара другой. Тяжёлая вода оседает на дне устройства. Получается это благодаря носику самовара, который располагается конструктивно выше уровня скопления такой воды. В чайнике «сортировать» жидкость не получится, так как при переворачивании она непременно попадает в чашку. Из самовара же получится вылить только мягкую воду — из верхнего слоя, что выше носика. Неиспользованная вода из самовара просто сливается. А так как жидкость в самоваре не взбалтывается, то в чашку не попадают и частички накипи.