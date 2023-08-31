Какие фрукты вызывают вздутие живота

Одним из ключевых аспектов здорового питания является употребление фруктов и овощей.

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Фрукты богаты витаминами, минералами и клетчаткой, однако некоторые из них могут вызывать вздутие живота.

Яблоки

Яблоки являются источником клетчатки и пектинов, которые способствуют нормализации пищеварительного процесса. Однако, у некоторых людей яблоки могут вызывать вздутие и газообразование. Исследования, проведенные в Университете Мичигана, показали, что яблоки содержат фруктозу, которая может вызывать неприятные ощущения в желудке у людей с непереносимостью фруктозы.

Груши

Груши также являются источником клетчатки и витаминов. Однако, они содержат сорбитол, который может вызывать вздутие и диарею у некоторых людей. Исследования, проведенные в Университете Мельбурна, показали, что употребление груш может вызывать симптомы синдрома раздраженного кишечника у людей, страдающих этим заболеванием.

Абрикосы

Абрикосы содержат сахара и клетчатку, которые способствуют нормализации пищеварения. Однако, у некоторых людей абрикосы могут вызывать вздутие и газообразование. Исследования, проведенные в Университете Мельбурна, показали, что абрикосы содержат фруктозу, которая может вызывать неприятные ощущения в желудке у людей с непереносимостью фруктозы.

Виноград