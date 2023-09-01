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Нутрициолог Шестакова: Арбуз может навредить здоровью

Врач-нутрициолог, кардиолог, диетолог Марина Шестакова в своём Telegram-канале рассказала о вреде арбузов для организма, отметив, что в этой ягоде мало полезных веществ, а вот содержание глюкозы и фруктозы зашкаливает.

Как арбуз может навредить здоровью
© Unsplash

«И эта ягода, которую тоже очень любят, может быть даже вредна. В её составе не очень много полезных веществ, в основном вода и сахар. А вот количество глюкозы и фруктозы зашкаливает. В 100 граммах содержится чайная ложка - 10 граммов», - уточнила врач.

Переедать столь вредную ягоду не стоит. Если съесть 300-400 граммов арбуза, в организм попадёт до 50-100 граммов фруктозы.

«В больших количествах арбуз опасен для тех, у кого есть лишний вес, диабет, инсулинорезистентность, а также жировой гепатоз печени», - объяснила Шестакова.

Съедать за один раз можно не более 100-150 граммов арбуза.