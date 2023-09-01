$96.33+0.41104.94+0.49

Невероятно нежное: готовим мягкое миндальное печенье

Не оказалось десерта к сегодняшнему празднику? Не беда, можно приготовить нежное и мягкое миндальное печенье.

Невероятно нежное: готовим мягкое миндальное печенье
© Eva.ru

Если вы любитель подобной выпечки, у вас наверняка найдется миндальная мука, именно она вам и понадобится.

Ингредиенты:

  • Мука миндальная — 180 г
  • Сахар мелкий — 100 г
  • Соль — 1 г
  • Белок от трех яиц СО — (2+1)
  • Мед жидкий — 25 г
  • Вишня коктейльная — 50 г
  • Цукаты из лимонный корок — 20 г
  • Цедра одного апельсина
  • Лепестки фисташки и/или миндаля

Процесс приготовления:

  • Белки (два из трех) комнатной температуры взбить с солью до образования пены на средней скорости миксера насадкой Венчик.
  • Мед подогреть до 40°-45°С, чтобы он стал текучим. Влить во взбивающиеся белки и увеличить скорость до максимальной. Взбивать 2 минуты, до устойчивого клюва.
  • Вишню порезать, если она крупная. Смешать с цедрой и цукатами.
  • Миндальную муку смешать с сахаром и вручную объединить со взбитыми белками. Добавить вишню и цукаты, перемешать.
  • Оставшийся белок взбить в легкую пену в мисочке.
  • Ореховые лепестки высыпать в другую.
  • Из теста скатать шарики размером с грецкий орех. Каждый быстро окунуть в белок и покрыть лепестками. Выложить на смазанный тонким слоем масла противень или силиконовый коврик.
  • Выпекать в разогретой до 190°С (верх-низ) духовке в течение 12-15 минут. Если орехи быстро подпекаются, через 5-6 минут накрыть печенье листом фольги.
  • Полностью остудить на коврике.