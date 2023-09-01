Невероятно нежное: готовим мягкое миндальное печенье
Не оказалось десерта к сегодняшнему празднику? Не беда, можно приготовить нежное и мягкое миндальное печенье.
Если вы любитель подобной выпечки, у вас наверняка найдется миндальная мука, именно она вам и понадобится.
Ингредиенты:
- Мука миндальная — 180 г
- Сахар мелкий — 100 г
- Соль — 1 г
- Белок от трех яиц СО — (2+1)
- Мед жидкий — 25 г
- Вишня коктейльная — 50 г
- Цукаты из лимонный корок — 20 г
- Цедра одного апельсина
- Лепестки фисташки и/или миндаля
Процесс приготовления:
- Белки (два из трех) комнатной температуры взбить с солью до образования пены на средней скорости миксера насадкой Венчик.
- Мед подогреть до 40°-45°С, чтобы он стал текучим. Влить во взбивающиеся белки и увеличить скорость до максимальной. Взбивать 2 минуты, до устойчивого клюва.
- Вишню порезать, если она крупная. Смешать с цедрой и цукатами.
- Миндальную муку смешать с сахаром и вручную объединить со взбитыми белками. Добавить вишню и цукаты, перемешать.
- Оставшийся белок взбить в легкую пену в мисочке.
- Ореховые лепестки высыпать в другую.
- Из теста скатать шарики размером с грецкий орех. Каждый быстро окунуть в белок и покрыть лепестками. Выложить на смазанный тонким слоем масла противень или силиконовый коврик.
- Выпекать в разогретой до 190°С (верх-низ) духовке в течение 12-15 минут. Если орехи быстро подпекаются, через 5-6 минут накрыть печенье листом фольги.
- Полностью остудить на коврике.