5 необычных блюд из кабачков

Эти рецепты понравятся даже тем, кто не любит овощи.

© WomanHit.ru

«Один кабачок за неделю может сменить трех владельцев», «если у вас в сентябре нет подаренного кабачка, то вы очень одиноки» — многочисленные шутки, связанные с этим овощем, стали особенно популярны в последние годы.

Видео дня

Кабачки дают прекрасный урожай, при этом даже хорошая хозяйка не всегда знает, что же с ними делать и как приготовить этот овощ.

Предлагаем подборку небанальных и очень вкусных рецептов.

Кабачки в корейском стиле

Этот вариант нравится даже тем, кто не очень любит кабачки. Благодаря маринаду, овощ теряет специфический вкус, становится хрустящим и пряным. А готовится закуска за несколько минут.

Прежде всего, нарежьте кабачки (лучше небольшие) на тонкие кружочки. Затем приготовьте маринад: смешайте немного уксуса, соевого соуса, чеснок, острый перец, сахар. Залейте маринадом кабачки, перемешайте и оставьте на пару часов.

Лодочки из кабачков

Прекрасная альтернатива фаршированным перцем, более диетическая и сочная, а еще очень простая в приготовлении. Если у вас есть молодые кабачки, разрежьте их пополам вдоль, ложкой вытащите семечки. Нарежьте мелко куриное филе или возьмите готовый, но обязательно качественный фарш, подсолите и поперчите его. Переложите фарш в лодочки, сверху намажьте сметаной и присыпьте тертым сыром. Через 20 минут в духовке вы получите полноценный ужин со сбалансированным количеством белков, жиров, углеводов.

Паста из кабачков

Если хочется сытной пасты, но вы следите за фигурой, этот рецепт вам точно понравится. Вымойте кабачки и с помощью картофелечистки нарежьте их на тонкую соломку. На сковороде растопите сливочное масло, добавьте зубчик чеснока, затем выложите несколько нарезанных томатов и протушите их до мягкости. Добавьте на сковороду кабачки, перемешайте, посолите и поперчите. Через пять минут выключайте огонь и присыпьте пасту тертым сыром. Подавать блюдо можно с куриным филе или рыбой на гриле, получится легкий, но сытный ужин.

Суп пюре

Многим знаком суп из тыквы, но не менее нежным и сливочным получается первое блюдо из кабачков. Для приготовления налейте немного масла в кастрюлю с толстым дном, выложите мелко нарезанный лук и обжарьте его до прозрачности. Отправьте к луку нарезанные кабачки, морковь, сельдерей, протушите около 5 минут. Затем влейте куриный бульон и доведите до кипения. Когда суп прогреется, взбейте его блендером и влейте сливки, снова прогрейте. Подавайте суп пюре с сухариками и зеленью.

Пицца