Названы улучшающие иммунитет осенью продукты

Врач, эндокринолог-диетолог Сайыына Гоголева назвала улучшающие иммунитет осенью продукты. Об этом сообщает Life.ru.

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Специалист посоветовала употреблять богатые витамином С продукты. К ним относятся цитрусовые, цветная капуста, болгарский перец, гранат, айва и яблоки. По ее словам, витамин С является главным стимулятором иммунной системы, а также очень эффективным антиоксидантом.

«Антиоксиданты помогают выводить из организма свободные радикалы, борются с окислительным стрессом в тканях, насыщая их кислородом», — сказала она.

Гоголева также подчеркнула, что важны продукты, богатые жирорастворимыми витаминами А, Е и К. Она порекомендовала есть тыкву, репу, красную рыбу и орехи. Диетолог пояснила, что их потребление укрепит мембраны клеток иммунной системы.

Также в осенний период организму необходим витамин D, добавила врач. По ее словам, он содержится в молочных продуктах, морской рыбе, яйцах и грибах. Она отметила, что витамин D способствует укреплению костей.