Гречка в тыкве, запеченная в духовке

Гречка в тыкве в духовке – это не только оригинальное, но и очень вкусное блюдо, которое легко можно приготовить в домашних условиях. Гречневая каша с тыквой и ароматными приправами – это непередаваемое сочетание. В этой статье мы поделимся с вами рецептом гречки в тыкве в духовке.

Ингредиенты

Пошаговый рецепт

Начните с подготовки ингредиентов. Вымойте тыкву, срежьте ее верхнюю часть и аккуратно выньте семена и мякоть. У вас должна получится красивая тыквенная кастрюля. Очистите и мелко нарежьте лук и чеснок. Промойте гречку под холодной водой. Нагрейте растительное масло в сковороде и обжаривайте лук и чеснок пока они не станут золотистыми. Добавьте гречку к луку и чесноку, обжаривайте несколько минут. Добавьте воду, соль и перец по вкусу. Доведите до кипения, затем убавьте огонь и варите под крышкой на медленном огне 15-20 минут, пока гречка не впитает всю жидкость. Пока гречка варится, предварительно разогрейте духовку до 180 градусов. Наполните тыкву приготовленной гречкой. Убедитесь, что она наполовину заполнена, так как гречка будет еще немного набухать при запекании. Закройте тыкву ее верхней частью. Оберните тыкву в фольгу и поместите в нагретую духовку. Запекайте около 45-50 минут или до того момента, пока тыква не будет готова. Когда тыква запеклась, аккуратно выньте ее из духовки. Подавайте готовое блюдо, украсив своей любимой зеленью.