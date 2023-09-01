«Пакет»: приготовить аналог «Доширака» дома можно за 130 рублей

Россияне могут сами дома приготовить одну порцию куриной яичной лапши за 130 рублей, следует из исследования аналитиков сервиса «Пакет» от Х5, результаты которого есть в распоряжении «Газеты.Ru».

Согласно подсчетам аналитиков, для приготовления домашнего доширака понадобится: 200 граммов куриного филе, стоимость которого составляет примерно 68 рублей, одно яйцо за 8 рублей, 220 граммов муки за 10 рублей, а также половинка репчатого и 200 граммов зеленого лука по 6 и 13 рублей каждый. Необходимо будет добавить 2 зубчика чеснока за 5 рублей, одна морковь за 9 рублей, 10 граммов петрушки за 3 рубля и половина помидора за 8 рублей.