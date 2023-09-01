Диетолог развеяла главные мифы о молоке

Диетолог Круглова: коровье молоко не вымывает кальций из организма. И его можно спокойно пить взрослым. Множество домыслов сделало этот полезный продукт врагом заботящихся о здоровье людей. Как на самом деле обстоит дело вокруг этого натурпродукта, рассказал врач-диетолог санатория «Белые ночи» Наталья Круглова.

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Мифы о молоке

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Самый главный миф, создавший преграду между человеком и стаканом, — то, что взрослым молоко нельзя. Врач объяснила: если переносимость хорошая — можно и в любом возрасте. Исключение — люди с:

подтверждённой аллергией на белки коровьего молока;

непереносимостью лактозы — углевода, содержащегося в молоке. В этом случае назначают специальные ферментные препараты с уже не лактозой, а лактазой, либо безлактозное молоко.

Ну и где первый миф, там и второй — поговаривают, молоко вымывает кальций из организма. Но и это неправда. По словам специалиста, есть исследования, согласно которым у людей, отказавшихся от молочных продуктов, чаще бывает остеопороз. При этом заболевании снижается плотность костной ткани.

Многие зожники уверены, что обычное молоко вредно, поэтому закупаются безлактозным молоком и считают нормальным пить его в любых количествах и любой жирности.

Всё это неправда: безлактозное молоко действительно невредное, но пить его без разбора — неправильно. И вообще оно предназначено для людей с непереносимостью лактозы.

Главные вопросы о молоке

Сколько молока можно пить здоровому взрослому в сутки?

Норма — 2–3 порции (200–250 мл) молочных продуктов в день. Одна из них может быть чистым молоком. В общий учёт берите также и всё молоко, которые добавляете в кофе, чай, кашу и т. д.

Какой должен быть процент жирности?

Молоко невысокой жирности нужно пить людям с лишним весом и нарушениями холестеринового обмена. Кроме этого, по словам специалиста, молочный жир представлен в основном насыщенными жирными кислотами, а если их много в рационе — повышается риск развития заболеваний сердца.

Растительное молоко — альтернатива коровьему?

Набирающими популярность соевым, миндальным, овсяным и кокосовым можно заменять классическое коровье молоко, отметила Круглова.

Оно подойдёт для веганов и тех, у кого есть непереносимость лактозы. Но диетолог порекомендовала обращать внимание:

обогащено ли кальцием, витамином B12 и витамином D. Должно быть — да, но изначально в нём нет этих веществ в достаточном количестве;

есть ли в составе сахар, глюкозный или фруктозный сироп. Это простые углеводы, их избыток неполезен.

часто в таком молоке намного меньше белка и больше углеводов, чем в коровьем.

«Какой-то дополнительной пользы для здоровья переход на растительное молоко не принесёт, но для разнообразия в рацион добавлять его можно», — уточнила специалист.

В чём польза коровьего молока?

По словам диетолога, молоко рекомендуют пить каждый день, так как в нём есть:

полноценный белок, снабжающий организм незаменимыми аминокислотами;

биодоступный кальций;

витамины А, группы В;

и большое количество других полезных веществ.

Можно ли молоко кормящим мамам?

При грудном вскармливании не запрещено ни молоко, ни молочные продукты, рассказала «Секрету фирмы» врач-гастроэнтеролог сервиса DocMa.ru Ирина Коваленко.