Диетолог развеяла главные мифы о молоке

Можно ли взрослым пить молоко? Диетолог развеяла главные мифы об этом продукте
Диетолог Круглова: коровье молоко не вымывает кальций из организма. И его можно спокойно пить взрослым. Множество домыслов сделало этот полезный продукт врагом заботящихся о здоровье людей. Как на самом деле обстоит дело вокруг этого натурпродукта, рассказал врач-диетолог санатория «Белые ночи» Наталья Круглова.
Мифы о молоке
Самый главный миф, создавший преграду между человеком и стаканом, — то, что взрослым молоко нельзя. Врач объяснила: если переносимость хорошая — можно и в любом возрасте. Исключение — люди с:
- подтверждённой аллергией на белки коровьего молока;
- непереносимостью лактозы — углевода, содержащегося в молоке. В этом случае назначают специальные ферментные препараты с уже не лактозой, а лактазой, либо безлактозное молоко.
Ну и где первый миф, там и второй — поговаривают, молоко вымывает кальций из организма. Но и это неправда. По словам специалиста, есть исследования, согласно которым у людей, отказавшихся от молочных продуктов, чаще бывает остеопороз. При этом заболевании снижается плотность костной ткани.
Многие зожники уверены, что обычное молоко вредно, поэтому закупаются безлактозным молоком и считают нормальным пить его в любых количествах и любой жирности.
Всё это неправда: безлактозное молоко действительно невредное, но пить его без разбора — неправильно. И вообще оно предназначено для людей с непереносимостью лактозы.
Главные вопросы о молоке
Сколько молока можно пить здоровому взрослому в сутки?
Норма — 2–3 порции (200–250 мл) молочных продуктов в день. Одна из них может быть чистым молоком. В общий учёт берите также и всё молоко, которые добавляете в кофе, чай, кашу и т. д.
Какой должен быть процент жирности?
Молоко невысокой жирности нужно пить людям с лишним весом и нарушениями холестеринового обмена. Кроме этого, по словам специалиста, молочный жир представлен в основном насыщенными жирными кислотами, а если их много в рационе — повышается риск развития заболеваний сердца.
Растительное молоко — альтернатива коровьему?
Набирающими популярность соевым, миндальным, овсяным и кокосовым можно заменять классическое коровье молоко, отметила Круглова.
Оно подойдёт для веганов и тех, у кого есть непереносимость лактозы. Но диетолог порекомендовала обращать внимание:
- обогащено ли кальцием, витамином B12 и витамином D. Должно быть — да, но изначально в нём нет этих веществ в достаточном количестве;
- есть ли в составе сахар, глюкозный или фруктозный сироп. Это простые углеводы, их избыток неполезен.
- часто в таком молоке намного меньше белка и больше углеводов, чем в коровьем.
«Какой-то дополнительной пользы для здоровья переход на растительное молоко не принесёт, но для разнообразия в рацион добавлять его можно», — уточнила специалист.
В чём польза коровьего молока?
По словам диетолога, молоко рекомендуют пить каждый день, так как в нём есть:
- полноценный белок, снабжающий организм незаменимыми аминокислотами;
- биодоступный кальций;
- витамины А, группы В;
- и большое количество других полезных веществ.
Можно ли молоко кормящим мамам?
При грудном вскармливании не запрещено ни молоко, ни молочные продукты, рассказала «Секрету фирмы» врач-гастроэнтеролог сервиса DocMa.ru Ирина Коваленко.
По её словам, слишком строгое ограничение питания — распространённая ошибка среди матерей, и никаких специализированных диет для них нет.