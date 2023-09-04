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Рецепт недели: заготовка для борща на зиму

Хотя лето прошло, сезон заготовок еще в самом разгаре. Сейчас хозяйки активно замораживают свежие ягоды и овощи на зиму. Отличный повод сделать консервированную заготовку, чтобы облегчить варку супа.

Рецепт недели: заготовка для борща на зиму
© Unsplash

Рецепт заготовки для борща на зиму — в материале “Рамблера”.

Ингредиенты:

  • свекла - 600 г;
  • репчатый лук - 350 г;
  • помидоры - 600 г;
  • болгарский перец - 350 г;
  • растительное масло - 250 мл;
  • соль - 1 ст.л.;
  • сахар - 1 ст.л.;
  • уксус 9% - 50 мл.

Приготовление:

  1. Масло разделить на три равные части. В первой нужно обжарить лук, нарезанный кубиком до прозрачности.
  2. Затем на сковородку надо добавить предварительно натертую морковь, и вторую часть масла.
  3. Морковь и лук необходимо тушить две минуты.
  4. После этого добавляем на сковородку сладкий перец, нарезанный кубиками, и третью часть масла.
  5. Затем овощи необходимо переложить в кастрюлю с толстым дном, добавить натертую свеклу, смешанную с уксусом.
  6. Помидоры нужно измельчить с помощью мясорубки и добавить в кастрюлю.
  7. После этого в заправку необходимо добавить соль и сахар, и тушить под крышкой 30 минут, оставив небольшой зазор для выхода пара.
  8. Затем массу нужно закатать в стерилизованные банки, перевернуть и укутать до остывания.

Заготовка из овощей хорошо хранится в квартире, ее не обязательно убирать в холодильник. Банки с заправкой, как и соленья, необходимо хранить в темном месте.

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Заготовку можно использовать в дополнение к мясу или в качестве готового салата. Такая заправка пригодится любой хозяйке: она сэкономит время для приготовления борща, будет питательной и насыщенной.

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