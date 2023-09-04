Рецепт недели: заготовка для борща на зиму

Хотя лето прошло, сезон заготовок еще в самом разгаре. Сейчас хозяйки активно замораживают свежие ягоды и овощи на зиму. Отличный повод сделать консервированную заготовку, чтобы облегчить варку супа.

© Unsplash

Рецепт заготовки для борща на зиму — в материале “Рамблера”.

Ингредиенты:

свекла - 600 г;

репчатый лук - 350 г;

помидоры - 600 г;

болгарский перец - 350 г;

растительное масло - 250 мл;

соль - 1 ст.л.;

сахар - 1 ст.л.;

уксус 9% - 50 мл.

Приготовление:

Масло разделить на три равные части. В первой нужно обжарить лук, нарезанный кубиком до прозрачности. Затем на сковородку надо добавить предварительно натертую морковь, и вторую часть масла. Морковь и лук необходимо тушить две минуты. После этого добавляем на сковородку сладкий перец, нарезанный кубиками, и третью часть масла. Затем овощи необходимо переложить в кастрюлю с толстым дном, добавить натертую свеклу, смешанную с уксусом. Помидоры нужно измельчить с помощью мясорубки и добавить в кастрюлю. После этого в заправку необходимо добавить соль и сахар, и тушить под крышкой 30 минут, оставив небольшой зазор для выхода пара. Затем массу нужно закатать в стерилизованные банки, перевернуть и укутать до остывания.

Заготовка из овощей хорошо хранится в квартире, ее не обязательно убирать в холодильник. Банки с заправкой, как и соленья, необходимо хранить в темном месте.