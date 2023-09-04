Рецепт недели: заготовка для борща на зиму
Хотя лето прошло, сезон заготовок еще в самом разгаре. Сейчас хозяйки активно замораживают свежие ягоды и овощи на зиму. Отличный повод сделать консервированную заготовку, чтобы облегчить варку супа.
Рецепт заготовки для борща на зиму — в материале “Рамблера”.
Ингредиенты:
- свекла - 600 г;
- репчатый лук - 350 г;
- помидоры - 600 г;
- болгарский перец - 350 г;
- растительное масло - 250 мл;
- соль - 1 ст.л.;
- сахар - 1 ст.л.;
- уксус 9% - 50 мл.
Приготовление:
- Масло разделить на три равные части. В первой нужно обжарить лук, нарезанный кубиком до прозрачности.
- Затем на сковородку надо добавить предварительно натертую морковь, и вторую часть масла.
- Морковь и лук необходимо тушить две минуты.
- После этого добавляем на сковородку сладкий перец, нарезанный кубиками, и третью часть масла.
- Затем овощи необходимо переложить в кастрюлю с толстым дном, добавить натертую свеклу, смешанную с уксусом.
- Помидоры нужно измельчить с помощью мясорубки и добавить в кастрюлю.
- После этого в заправку необходимо добавить соль и сахар, и тушить под крышкой 30 минут, оставив небольшой зазор для выхода пара.
- Затем массу нужно закатать в стерилизованные банки, перевернуть и укутать до остывания.
Заготовка из овощей хорошо хранится в квартире, ее не обязательно убирать в холодильник. Банки с заправкой, как и соленья, необходимо хранить в темном месте.
Заготовку можно использовать в дополнение к мясу или в качестве готового салата. Такая заправка пригодится любой хозяйке: она сэкономит время для приготовления борща, будет питательной и насыщенной.
Рамблер: главные новости