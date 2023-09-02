Какие виды супов диетологи считают самыми вредными для здоровья

Супы являются одним из самых популярных блюд в мире. Они не только насыщают организм полезными веществами, но и могут быть важной частью диеты. Однако не все супы одинаково полезны для здоровья. Диетологи исследуют влияние различных видов супов на организм и выявляют те, которые могут быть вредными для здоровья.

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Супы с высоким содержанием соли

Исследования показывают, что супы с высоким содержанием соли могут негативно влиять на здоровье. Переизбыток соли в организме может привести к повышению артериального давления и увеличению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Согласно исследованию, проведенному Лондонской школой гигиены и тропической медицины, рекомендуется ограничивать потребление соли до 5 граммов в день. Поэтому, супы с высоким содержанием соли, такие как консервированные супы или супы-приправы, следует употреблять с осторожностью.

Супы с высоким содержанием насыщенных жиров

Насыщенные жиры, содержащиеся в некоторых видах супов, могут быть вредными для здоровья. Исследования показывают, что насыщенные жиры могут повышать уровень холестерина в крови и увеличивать риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Согласно исследованию, проведенному Американской ассоциацией сердца, рекомендуется ограничивать потребление насыщенных жиров до 5-6% от общего количества потребляемых калорий в день. Поэтому, супы с высоким содержанием насыщенных жиров, такие как сливочные супы или супы с добавлением сливочного масла, следует употреблять с осторожностью.

Супы с высоким содержанием добавок и консервантов