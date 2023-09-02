Польза и вред киви: как выбрать и с чем есть этот фрукт

Киви — уникальный тропический плод из рода актинидий. Он доступен практически круглый год, обладает массой полезных свойств и сочетается с большинством продуктов. В материале «Ленты.ру» рассказываем, чем полезен киви, как выбрать самый вкусный и спелый плод и с какими продуктами хорошо сочетается этот фрукт.

© Lenta.ru

Откуда взялся киви?

Видео дня

Киви — это ягода. Несмотря на то что по внешнему виду его однозначно можно отнести к фруктам, да и в магазинах он лежит не рядом с клубникой, а где-то между бананами и апельсинами, с ботанической точки зрения киви — именно ягода. В пользу этого говорит плотная кожица, покрытая волосками, и сочная мякоть с множеством семян, которые, как в любой ягоде, можно съесть.

Изначально киви рос только в горах Юго-Западного Китая, пока в начале XX века его не завезли в Новую Зеландию

Там ягоду сначала называли «китайским крыжовником», а потом местный селекционер обнаружил, что она ужасно напоминает национальный символ Новой Зеландии — птицу киви. Так, с 1960-х годов новое лакомство начали называть киви.

Сейчас киви выращивают также в Италии, Греции, Чили, Армении и даже в России — на юге Дагестана и в Краснодарском крае. Существует несколько сортов киви; самые распространенные — с зеленой или желтой мякотью.

Полезные свойства киви

Содержит множество витаминов и минералов

В первую очередь киви — абсолютный чемпион по содержанию витамина C. Этот витамин — мощный антиоксидант, который защищает клетки организма от окислительного разрушения, а также укрепляет иммунитет, снижает риск развития сахарного диабета и помогает организму производить коллаген и нейротрансмиттеры — химические вещества, задействованные в передаче информации между нервными клетками.

83 % от суточной нормы витамина С содержится в 100 граммах киви

Нутрициолог Дарья Барыкина рассказывает, что помимо витамина C киви также содержит витамины группы Е и К, медь, калий, магний и фолаты. Кроме того, киви является отличным источником клетчатки и содержит мало калорий, поэтому можно смело есть его и не бояться набрать лишний вес.

Поддерживает работу пищеварительной системы

Киви богат нерастворимой и растворимой клетчаткой, что полезно для улучшения пищеварения. Растворимая клетчатка помогает регулировать уровень сахара в крови и поддерживает концентрацию полезных бактерий кишечника, в то время как нерастворимая клетчатка обеспечивает регулярность кишечных сокращений.

"В киви содержится много пищевых волокон, что благотворно влияет на пищеварение. Из-за того что киви обладает легким слабительным эффектом, его можно применять при лечении запоров"

Кроме того, в киви есть фермент актинидин, который способствует расщеплению белков и также помогает эффективнее усваивать пищу.

Источник полезных растительных соединений

Помимо антиоксидантов, киви также содержит растительные соединения каротиноиды, обладающие оздоровительным и противовоспалительным действием. Согласно исследованиям, высокая концентрация каротиноидов, витамина С и витамина Е в крови снижает риск развития сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

Еще одно исследование, в котором приняли участие более 17 тысяч взрослых человек, показало, что те, чей рацион был богат продуктами, содержащими каротиноиды, были менее подвержены риску развития депрессивных симптомов.

Поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы

Киви способствует снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний. Ягода также может предотвратить накопление тромбоцитов и развитие атеросклероза, что особенно актуально для курящих людей, подверженных повышенному образованию бляшек.

Согласно исследованию 2012 года, в котором приняли участие 102 курящих мужчины, участники съедали по три киви в день в течение 8 недель. По сравнению с контрольной группой, которая не включала киви в рацион, у них снизилось артериальное давление и накопление тромбоцитов.

Кроме того, по словам Дарьи Барыкиной, киви благотворно действует на нервную систему, снижает артериальное давление и улучшает качество сна.

Полезен для красоты и здоровья кожи

В киви содержатся антиоксиданты и большое количество органических кислот, которые помогают удалять омертвевшие частички кожи и очищать ее. Поэтому ягоду можно использовать в составе масок.

Кроме того, в составе киви есть природный коллаген, способный подтягивать и омолаживать кожу. Остальные витамины помогают бороться с высыпаниями и улучшают цвет лица.

Потенциальный вред киви

Конкретных вредных свойств у киви нет, однако существуют некоторые противопоказания к его употреблению.

Аллергия. Так как киви — гость тропический и непривычный организму россиян, с ним стоит быть осторожнее, потому что он легко может вызвать аллергическую реакцию. Специалисты не рекомендуют есть больше двух киви в день.

Диарея. Из-за слабительного эффекта тем, кто склонен к желудочным расстройствам, лучше употреблять киви в очень маленьких количествах.

Заболевания почек. Из-за высокого содержания минералов, оксалатов и воды киви способен оказывать негативный эффект на работу мочевыделительной системы. У тех, кто уже страдает почечными патологиями, это вызовет дискомфорт и может даже привести к образованию камней в почках.

Гастрит. Киви способствует выработке желудочной кислоты, что может стимулировать раздражение слизистой и как следствие усугублять гастрит.

Проблемы с зубной эмалью. Стоматологи рекомендуют прополоскать рот после употребления киви. Все потому, что ягода может негативно воздействовать на эмаль — опять же из-за высокой кислотности.

Как правильно выбрать и хранить киви?

Киви — продукт менее загадочный, чем, например, арбуз, поэтому, чтобы выбрать вкусную ягоду, достаточно будет внимательно осмотреть и потрогать ее.

Спелые плоды должны быть сухими, без вмятин и видимых повреждений. На ощупь их кожица должна быть шершавой и не сниматься, если провести по ней рукой. Эти плоды будут слегка проминаться под пальцами, но обратите внимание — если вмятины остаются слишком глубокие, а под ними чувствуется пустота, скорее всего, плод переспел и забродил. Слишком твердые, недозревшие ягоды тоже не подойдут, потому что они будут не такие сладкие и сочные.

Хранить киви лучше всего в холодильнике в открытом контейнере. Не стоит держать киви рядом с остро пахнущими продуктами, например, камамбером или перцем. Иначе от плодов будет неприятно пахнуть.

2-4 недели составляет максимальный срок хранения спелого киви

Если плод стал совсем мягким, лучше съесть его в течение одного-двух дней.

Рецепты блюд с киви

Киви — почти универсальная ягода. Ее можно есть в свежем виде, разрезав пополам и доставая мякоть ложкой, добавлять в салаты, смузи и соусы, использовать в качестве начинки для пирогов и кексов, а еще замораживать и варить варенье. Единственные продукты, которые совсем не сочетаются с киви, — кисломолочные.

Смузи с киви

Ингредиенты:

киви — 1 штука;

бананы — 1 штука;

яблоко — 1 штука;

молотые семена льна — 2 столовые ложки;

зеленый салат — 50 граммов;

вода — 1 стакан;

мед — 1 чайная ложка.

Приготовление:

Все ингредиенты нарежьте кубиками и пробейте в блендере до однородной массы.

Бутерброды с киви и чесноком

Ингредиенты:

пшеничный багет — 130 граммов;

твердый сыр — 150 граммов;

чеснок — 2 зубчика;

киви — 2 штуки;

майонез — по вкусу.

Приготовление

Натрите сыр на средней терке, чеснок пропустите через пресс.

Соедините в отдельной миске тертый сыр, измельченный чеснок и майонез.

Перемешайте.

Нарежьте киви тонкими кружочками, а багет — ломтиками толщиной около 1,5 сантиметра. Главное, чтобы хлеб не сминался и не расползался.

При желании багет можно поджарить.

На каждый ломтик хлеба выложите сырно-чесночную массу, а сверху — ломтик киви.

Салат с киви и клубникой

Ингредиенты:

клубника — 150 граммов;

киви — 1 штука;

листья салата;

кунжут — 0,5 столовой ложки;

мед — 1 чайная ложка;

оливковое масло — 1,5 столовой ложки;

лимонный сок — 1 столовая ложка;

соевый соус — по вкусу.

Приготовление