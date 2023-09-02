Минус три килограмма за неделю: какие продукты снижают чувство голода
Эксперты рассказали, что есть на завтрак, чтобы быть сытым, укрепить иммунитет и избавиться от лишних килограммов.
Овсянка благодаря своей пищеварительной ценности облегчает процесс похудения. Она замедляет процесс переваривания, а высокое содержание клетчатки дает организму чувство сытости на несколько часов.
К ней отлично подойдет небольшая горстка орехов, насыщенных полезными жирами.
Такими же свойствами за счет большого количества белка и пробиотиков обладают йогурт, а также яйца и бобовые.
Шпинат, мангольд и салат латук содержат незначительное количество калорий, но при этом поставляют в организм достаточно клетчатки.
Завершают парад специи: острый и черный перец, куркума ускоряют обмен веществ и снижают аппетит, сообщает Inosmi.ru.