Минус три килограмма за неделю: какие продукты снижают чувство голода

Эксперты рассказали, что есть на завтрак, чтобы быть сытым, укрепить иммунитет и избавиться от лишних килограммов.

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Овсянка благодаря своей пищеварительной ценности облегчает процесс похудения. Она замедляет процесс переваривания, а высокое содержание клетчатки дает организму чувство сытости на несколько часов.

К ней отлично подойдет небольшая горстка орехов, насыщенных полезными жирами.

Такими же свойствами за счет большого количества белка и пробиотиков обладают йогурт, а также яйца и бобовые.

Шпинат, мангольд и салат латук содержат незначительное количество калорий, но при этом поставляют в организм достаточно клетчатки.