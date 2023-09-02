Осенний и манящий: готовим пирог с яйцами и капустой

Вот и наступила осень, а это время ароматной и сытной выпечки. Предлагаем приготовить пирог с капустой и яйцами — универсальная рецепт, который подойдет как к завтраку, так и на любой перекус.

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Ингредиенты:

Молоко — 120 г

Дрожжи сухие — 4 г

Сахар — 1 ч.л.

Соль — 1/2 ч.л.

Мука — 270 г

Холодное сливочное масло — 120 г Для основы:

Капуста — 500-600 г

Лук — 1 шт

Яйца вареные — 4 шт

Соль, перец

Петрушка Для начинки:

Процесс приготовления:

В теплое молоко добавьте сахар и дрожжи. Для активации дрожжей оставьте на 10 минут.

В муку добавьте соль и нарезанное кубиками холодное сливочное масло. Порубите смесь в крошку, перетерев между пальцами или в блендере.

В эту смесь добавьте молоко с дрожжами. Замесите гладкое тесто. Миску с тестом затяните пленкой и оставьте на 1-1,5 часа.

Для начинки тонко шинкуйте капусту, лук нарежьте полукольцами.

На растительном масле обжарьте лук, затем добавьте капусту и тушите под крышкой до готовности. Добавьте мелко нарубленную петрушку, приправьте солью и перцем.

Отварите яйца, остудите, нарежьте кубиком и добавьте к капусте.

Отделите от теста небольшое количество для «решетки» на верх пирога.

Раскатайте тесто. Поместите его в форму для выпечки. У меня в диаметре 20 см.

Выложите на тесто начинку. Сделайте из оставшегося теста полосочки для «решетки».