Осенний и манящий: готовим пирог с яйцами и капустой
Вот и наступила осень, а это время ароматной и сытной выпечки. Предлагаем приготовить пирог с капустой и яйцами — универсальная рецепт, который подойдет как к завтраку, так и на любой перекус.
Ингредиенты:
- Молоко — 120 г
- Дрожжи сухие — 4 г
- Сахар — 1 ч.л.
- Соль — 1/2 ч.л.
- Мука — 270 г
- Холодное сливочное масло — 120 г
- Капуста — 500-600 г
- Лук — 1 шт
- Яйца вареные — 4 шт
- Соль, перец
- Петрушка
Процесс приготовления:
В теплое молоко добавьте сахар и дрожжи. Для активации дрожжей оставьте на 10 минут.
В муку добавьте соль и нарезанное кубиками холодное сливочное масло. Порубите смесь в крошку, перетерев между пальцами или в блендере.
В эту смесь добавьте молоко с дрожжами. Замесите гладкое тесто. Миску с тестом затяните пленкой и оставьте на 1-1,5 часа.
Для начинки тонко шинкуйте капусту, лук нарежьте полукольцами.
На растительном масле обжарьте лук, затем добавьте капусту и тушите под крышкой до готовности. Добавьте мелко нарубленную петрушку, приправьте солью и перцем.
Отварите яйца, остудите, нарежьте кубиком и добавьте к капусте.
Отделите от теста небольшое количество для «решетки» на верх пирога.
Раскатайте тесто. Поместите его в форму для выпечки. У меня в диаметре 20 см.
Выложите на тесто начинку. Сделайте из оставшегося теста полосочки для «решетки».
Разогрейте духовку до 170 градусов. Выпекайте пирог около 40 минут.