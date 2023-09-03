Нутрициолог: переедание арбузов вредит лицам с диабетом и лишним весом

Нутрициолог и кардиолог Марина Шестакова обратила внимание на то, что переедание арбузов вредит лицам с диабетом и лишним весом из-за высокого содержания в нем фруктозы и сахара. Соответствующую публикацию она выложила в Telegram-канале.

Как сообщала «Газета.Ru» со ссылкой на статистику АТОЛ, 1 кг арбузов в июле можно было в среднем купить за 71 рубль, что на треть дороже, чем в аналогичном месяце 2022 года. В июле прошлого года россиянине приобретали арбузы на 25% дешевле, чем в августе. Максимальная средняя цена в 2023 году за 1 кг была зафиксирована в январе — 387 рублей. Дыни в июле подорожали на 30%: в среднем в магазине за 1 кг в июле россияне платили 119 руб. Максимальная цена зафиксирована в январе и составила 596 руб. за килограмм.