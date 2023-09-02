Эксперт раскрыл секрет выращивания вкусных помидоров

По словам эксперта, на помидоры могут негативно повлиять пыльные бури. Чтобы пыль не мешала процессу фотосинтеза, нужно поливать не только плоды, но и листочки.

При выращивании помидоров фермер использует исключительно минеральные удобрения. Многие парниковые помидоры появляются еще в мае и июне, однако их вкус отличается от тех, что растут на открытом грунте. По словам эксперта, такие помидоры напитаны солнцем, а потому они оказываются более вкусными и пользуются большим спросом.