Из какого зерна на самом деле делают манную кашу

Манная каша – одно из самых популярных блюд в русской кухне. Она славится своим нежным вкусом и легким приготовлением. Но из какой крупы на самом деле делают манную кашу?

© unsplash.com

Манная каша готовится из манной крупы, получаемой из пшеницы. Пшеничные зерна сначала очищают от внешних оболочек и затем измельчают до состояния крупы. Полученная манная крупа обладает высоким содержанием крахмала, что придает каше свой характерный вкус и консистенцию. Кроме того, она является источником углеводов и клетчатки, что делает ее полезной для организма.