Польза и вред арахиса для организма

Арахис — это растение родом из Южной Америки. Вопреки расхожему мнению, оно относится к семейству бобовых, а не ореховых, однако по своим питательным свойствам ничуть орехам не уступает.

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Плоды арахиса богаты витаминами, минералами и другими необходимыми для организма элементами.

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«Лента.ру» рассказывает, какую пользу арахис может принести организму, так ли полезен соленый арахис и в каких случаях лучше ограничить его потребление.

Откуда появился арахис?

Считается, что первыми арахис обнаружили жители Перу — именно там археологи нашли старинную вазу, украшенную изображениями растения. Позже испанские конкистадоры завезли арахис в Европу, откуда португальские мореплаватели доставили семена в Африку.

Потом культура попала на территорию современных Соединенных Штатов Америки, где арахис долгое время считался пищей бедняков. В начале XX века агрохимик Джордж Карвер понял, что применение арахиса может быть куда шире и изобрел более трехсот продуктов с содержанием плода, включая масло, напитки, косметику, лекарства и даже типографскую краску. Впоследствии выращивание арахиса стало настолько популярным, что он превратился в основной коммерческий товар южных штатов Америки.

Считается, что в 1792 году арахис из Турции завезли на территорию современной Украины. Изначально его пытались выращивать в Одесском ботаническом саду. Сейчас арахис возделывается на юге страны, а также в республиках Средней Азии и Закавказья.

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Состав арахиса

Арахис богат различными питательными веществами. Поскольку он относится к масличным культурам, в нем достаточно высокое содержание жира — около 44-56 процентов от общего состава. В основном, это олеиновая и линолевая кислоты. Также арахис — отличный источник белка.

22-30 граммов белка содержится в 100 граммах арахиса

Содержание углеводов, напротив, варьируется в пределах 13-16 процентов от общей массы, что делает арахис продуктом с низким гликемическим индексом — это особенно актуально для людей с сахарным диабетом и тех, кто следит за фигурой. Кроме того, арахис богат витаминами и минералами.

Полезные вещества в составе арахиса

Биотин. Восстанавливает внешний вид и структуру ногтей, замедляет процессы старения, помогает организму при гормональных сбоях;

Медь. Поддерживает структуру костей и сухожилий, регулирует нормальную работу нервной системы;

Ниацин. Снижает уровень холестерина в крови, улучшает углеводный обмен, нормализует психическое состояние;

Фолат. Повышает чувствительность клеток к инсулину, способствует метаболическим процессам;

Марганец. Формирует костную ткань, участвует в синтезе белков;

Витамин Е. Предупреждает образование тромбов, стимулирует выработку эстрогена и прогестерона, налаживает менструальный цикл;

Тиамин. Помогает клеткам организма превращать углеводы в энергию и способствует нормальной работе сердца, мышц и нервной системы;

Фосфор. Поддерживает кислотно-щелочной баланс, повышает когнитивные способности мозга;

Магний. Благотворно влияет на рост костей, нормализует сердечный ритм, снижает артериальное давление.

Польза арахиса

Благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему

За счет содержания большого количества витаминов арахис снижает уровень холестерина и помогает предотвратить сердечные заболевания. Исследования показывают, что он также может препятствовать образованию мелких тромбов и снижать риск возникновения инфаркта или инсульта.

Снижает риск развития диабета

На просторах интернета можно встретить информацию о том, что арахис противопоказан диабетикам. На самом деле, арахис относится к продуктам с низким гликемическим индексом. Это означает, что его употребление не вызовет скачок уровня сахара в крови. Авторы научного портала WebMD диабетом 2-го типа у женщин.

Такую точку зрения подтверждает и гастроэнтеролог медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье» Мария Дюжева.

Исследователями доказано, что ежедневное включение арахиса в рацион ассоциировано со снижением риска сахарного диабета. Весь вопрос в количестве и форме употребления продукта.

Эксперт добавила, что если есть слишком много жареного, соленого, сладкого арахиса или арахисовой пасты с добавленным сахаром, для людей с сахарным диабетом это может быть чревато осложнениями.

Однако даже если диабета нет, злоупотребление такими лакомствами может привести к набору веса или повышению уровня сахара в крови.

Оказывает противовоспалительное действие

Арахис — хороший источник клетчатки, нерастворимых пищевых волокон, которые помогают уменьшить воспаление во всем организме, а также способствуют работе пищеварительной системы.

Может снизить риск развития рака

На самом деле, в ученой среде до сих пор продолжаются споры касательно связи арахиса с развитием рака. Некоторые исследования показывают, что у пожилых людей употребление арахисового масла может снизить риск развития определенного вида рака — аденокарциномы желудка. Другие ученые полагают, что чрезмерное употребление арахисосодержащих продуктов, наоборот, может ускорить развитие онкологических заболеваний.

Может снизить риск развития желчнокаменной болезни

Согласно исследованиям, частое употребление арахиса может снизить риск образования камней в желчном пузыре у мужчин и женщин. Поскольку большинство желчных камней состоят в основном из холестерина, причиной может быть холестериноснижающий эффект арахиса.

Способствует снижению веса

Продукты, содержащие большое количество белка, помогают чувствовать себя сытым при меньшем количестве калорий. Арахис по количеству белка уступает только миндалю, поэтому его смело можно включать практически в любую диету.

Lenta.ru

Вред арахиса

Не стоит забывать, что любой продукт, даже самый полезный, стоит употреблять, ориентируясь на индивидуальные особенности организма. С арахисом тоже стоит быть осторожным, поскольку у него есть некоторые побочные эффекты.

Аллергия

Арахис считается одним из наиболее распространенных пищевых аллергенов. Зачастую аллергию вызывают два вещества, содержащиеся в растении, — арахин и конарахин. У разных людей аллергия на арахис проявляется по-разному.

Самые частые симптомы аллергии на арахис — зуд, экзема, отеки лица, астма, боль в животе, тошнота, снижение артериального давления.

В особо серьезных случаях арахис может вызвать анафилаксию — острую аллергическую реакцию, которая зачастую приводит к летальному исходу. В России нет точных данных о том, сколько человек аллергичны к арахису, однако в США, согласно подсчетам, от непереносимости арахиса страдает около 1 процента граждан.

Антипитательные вещества

Помимо массы полезных веществ, арахис содержит ряд антинутриентов — элементов, которые ухудшают усвоение питательных веществ. Самый неприятный из них — это фитиновая кислота (фитат). Она содержится в съедобных семенах, орехах, зерновых и бобовых культурах.

0,2 — 4,5% фитиновой кислоты содержится в плодах арахиса

Фитиновая кислота снижает доступность железа и цинка, что несколько уменьшает пищевую ценность арахиса. Обычно это не становится проблемой для людей, которые регулярно едят мясо либо соблюдают сбалансированную диету. Однако жители развивающихся стран, где основными источниками питания являются зерновые или бобовые культуры, могут испытывать дефицит жизненно важных элементов.

Отравление афлатоксином

Арахис важно правильно собирать и хранить — сразу после сбора урожая его нужно тщательно высушить и держать при низкой температуре и влажности (с этим чаще всего возникают проблемы в тропических странах).

Дело в том, что в противном случае в арахис может проникнуть плесень, которая вырабатывает токсичное вещество — афлатоксин. Для человека афлатоксин очень опасен: он ухудшает иммунитет, нарушает работу желудочно-кишечного тракта и разрушает печень. Сильное отравление афлатоксином может привести к печеночной недостаточности и раку печени. Основные симптомы отравления — потеря аппетита и пожелтевшие белки глаз, сигнализирующие о проблемах с печенью.

Как добавить арахис в свой рацион?

Этот продукт можно есть сырым, например, покупать арахис в скорлупе, а также запекать, варить, жарить, измельчать в порошок или делать из него масло. От тонкой кожицы на арахисе лучше не избавляться — она содержит большое количество антиоксидантов и фитохимических веществ.

Как использовать арахис в различных блюдах:

запечь в печенье или пироге;

сделать сэндвич с арахисовым маслом и бананом;

приготовить соленый или жареный арахис в духовке и есть в качестве отдельной закуски;

добавить арахисовое масло в хумус, соус или смесь;

посыпать йогурт арахисом;

добавить арахис в салат;

добавить арахис в жаркое или лапшу.

Сколько арахиса можно есть в день?