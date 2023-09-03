4 рецепта блюд с баклажанами
Осень — лучшее время для любых блюд из баклажанов, ведь сейчас эти овощи в изобилии и стоят недорого.
Предлагаем подборку рецептов, среди которых вы найдете вариант по любому случаю.
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Галета в стиле рататуй
Eva.ru
Ингредиенты:
Для теста:
- мука — 200 г
- масло оливковое — 80 г
- вода/растительное молоко — 80 г
- соль — 0,5 ч.л.
Для начинки:
- кабачок — 1 шт
- баклажан — 1 шт
- помидор — 2 шт
- оливки
Для соуса:
- перцы болгарские — 2 шт
- помидор — 2 шт
- чеснок — 4 зуб
- лук — 1 шт
- орегано
- тимьян
- соль/перец
- оливковое масло
Процесс приготовления:
- Готовим соус: лук и чеснок очищаем и мелко нарезаем. На сковороде разогреваем оливковое масло и обжариваем лук с чесноком до золотистости. Нарезаем перцы и отправляем к луку с чесноком жариться. Помидоры ошпариваем кипятком, снимаем кожицу и мелко нарезаем. Добавляем помидоры в сковородку, приправляем и тушим минут 10 с открытой крышкой.
- Готовим тесто. В миску наливаем масло, воду, добавляем соль, муку и замешиваем эластичное тесто.
- Готовим начинку. Помидоры, баклажан, кабачок и оливки нарезаем кружочками.
- Собираем галету. Раскатываем тесто в круг толщиной 3-4 мм. Распределяем соус по тесту, не доходя до края 2 см, укладываем овощи, чередуя их. Накрываем краями теста начинку и посыпаем нарезанными оливками, травами и зеленью.
- Выпекаем при 180С 30 минут.
Открытый пирог с говядиной и баклажанами
Eva.ru
Ингредиенты (на неразъемную форму 24-28 см):
Для теста:
- 85 г сливочного творожного сыра комнатной температуры
- 115 г сливочного масла комнатной температуры
- 2 г соли
- 1 г сахара
- 140 г пшеничной муки в/с
Для начинки:
- 300 г мякоти говядины
- 120 г баклажан
- 130 г красного или желтого сладкого перца
- 120 г лука-шалот (или мелкий репчатый)
- 20 г растительного масла
- Тимьян, цедра лимона, соль,перец по вкусу
Для карамели:
- 30 гр растительного масла
- 15 гр сахара
- 85 гр бальзамического уксуса
Процесс приготовления:
- Приготовить тесто. Смешать сыр с маслом, добавить муку, соль,сахар, замесить мягкое тесто (дополнительно муку не добавлять, если тесто липкое, лучше припылить мукой при раскатке). Обернуть пленкой и убрать в холодильник минимум на 60 минут.
- Приготовить начинку. Мясо нарезать кубиком 2,5х2,5 см. Отложить. Баклажан, перец порезать кубиком 2х2 см. Лук порезать крупно. Нагреть масло, обжарить овощи, добавить к мясу(мясо не обжаривать), добавить тимьян, цедру, посолить и поперчить. Перемешать.
- Приготовить карамель. Смешать в сотейнике ингредиенты для карамели, довести до кипения, выпаривать на меленном огне 5-7 минут.
- Вылить карамель в форму, выложить в один слой мясо с овощами. Тесто раскатать в круг 26-30 см, накрыть начинку, подогнуть края внутрь, наколоть вилкой.
- Выпекать при 190С 25-30 минут. Вынуть из духовки, дать постоять 3 минуты, после чего перевернуть на блюдо.
Рулетики из баклажанов
Eva.ru
Ингредиенты:
- 3 баклажана
- 2-3 морковки
- 3 зубчика чеснока
- майонез
- соль
- масло растительное
Процесс приготовления:
- Баклажаны нарезать тонкими ломтиками. Посолить каждый ломтик с двух сторон.
- Баклажаны обжарить в хорошо прогретом растительном масле на небольшом огне с двух сторон до готовности (не надо до румяной корочки, чем светлее ломтики, тем лучше).
- Обжаренные ломтики баклажанов выложить на бумажную салфетку, чтобы стек лишний жир.
- Для начинки морковь почистить, натереть на мелкой терке, натереть чеснок, посолить, добавить майонез по вкусу, перемешать.
- Начинить баклажаны морковным салатом. Охладить и подавать.
Мясо с баклажанами
Eva.ru
Ингредиенты:
Основные:
- мясо — 150-200 г
- баклажаны — 1 шт
- лук — 1 шт
- морковь — 0,5 шт
- помидоры — 2 шт
- чеснок — 2 зуб
- сельдерей — 2 ветки
- чесночные стрелки — 5-6 шт
- лук порей — зеленая часть
- перец болгарский красный — 0,5 шт
- перец болгарский зеленый — 0,5 шт
- перец красный острый по желанию
- черный перец молотый по-вкусу
- паприка по-вкусу
- кориандр молотый — 0,5 ч.л.
- кинза свежая
- масло растительное
- соль по-вкусу
- сахар коричневый — 1 ч.л.
Для маринада мяса:
- соевый соус — 1-2 ст.л.
- перец черный молотый по-вкусу
- чеснок — 1 зуб
- имбирь свежий
- крахмал — 1 ч.л.
Процесс приготовления:
- Мясо нарезать тонкими пластинками и замариновать минимум на 30 минут.
- 1 зубчик чеснока и имбирь мелко измельчить для маринования мяса.
- Баклажаны нарезать крупными брусочками, залить на 20 минут подсоленной водой. Отжать.
- Лук репчатый нарезать полукольцами, порей кольцами, перец болгарский крупной соломкой, чесночные стрелки размером 3-4 см длиной.
- 2 зубчика чеснока нарезать пластинками. Морковь нарезать тонкими пластинками. Помидоры измельчить удобным способом. Отдельно нарезать стебли и листья сельдерея.
- В толстостенной кастрюле или казане обжарить мясо, добавить лук — 2 минуты, стрелки чеснока — 2 минуты, морковь — 1 минуты, стебли сельдерея — 2 минуты, перец болгарский — 1 минута, залить мякотью измельченных помидоров, тушить 3-4 минуты, добавить соль, сахар, специи.
- Сверху выложить баклажаны, тушить 10 минут на медленном огне под закрытой крышкой не перемешивая. Затем перемешать и тушить еще 5-10 минут, за пару минут до готовности добавить нарезанный чеснок пластинками, листья сельдерея и лук порей.
- При подаче можно использовать свежую зелень кинзы.