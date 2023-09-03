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4 рецепта блюд с баклажанами

Осень — лучшее время для любых блюд из баклажанов, ведь сейчас эти овощи в изобилии и стоят недорого.

4 рецепта блюд с баклажанами
© Eva.ru

Предлагаем подборку рецептов, среди которых вы найдете вариант по любому случаю.

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Галета в стиле рататуй

Eva.ru

Ингредиенты:

Для теста:

  • мука — 200 г
  • масло оливковое — 80 г
  • вода/растительное молоко — 80 г
  • соль — 0,5 ч.л.

Для начинки:

  • кабачок — 1 шт
  • баклажан — 1 шт
  • помидор — 2 шт
  • оливки

Для соуса:

  • перцы болгарские — 2 шт
  • помидор — 2 шт
  • чеснок — 4 зуб
  • лук — 1 шт
  • орегано
  • тимьян
  • соль/перец
  • оливковое масло

Процесс приготовления:

  1. Готовим соус: лук и чеснок очищаем и мелко нарезаем. На сковороде разогреваем оливковое масло и обжариваем лук с чесноком до золотистости. Нарезаем перцы и отправляем к луку с чесноком жариться. Помидоры ошпариваем кипятком, снимаем кожицу и мелко нарезаем. Добавляем помидоры в сковородку, приправляем и тушим минут 10 с открытой крышкой.
  2. Готовим тесто. В миску наливаем масло, воду, добавляем соль, муку и замешиваем эластичное тесто.
  3. Готовим начинку. Помидоры, баклажан, кабачок и оливки нарезаем кружочками.
  4. Собираем галету. Раскатываем тесто в круг толщиной 3-4 мм. Распределяем соус по тесту, не доходя до края 2 см, укладываем овощи, чередуя их. Накрываем краями теста начинку и посыпаем нарезанными оливками, травами и зеленью.
  5. Выпекаем при 180С 30 минут.

Открытый пирог с говядиной и баклажанами

Eva.ru

Ингредиенты (на неразъемную форму 24-28 см):

Для теста:

  • 85 г сливочного творожного сыра комнатной температуры
  • 115 г сливочного масла комнатной температуры
  • 2 г соли
  • 1 г сахара
  • 140 г пшеничной муки в/с

Для начинки:

  • 300 г мякоти говядины
  • 120 г баклажан
  • 130 г красного или желтого сладкого перца
  • 120 г лука-шалот (или мелкий репчатый)
  • 20 г растительного масла
  • Тимьян, цедра лимона, соль,перец по вкусу

Для карамели:

  • 30 гр растительного масла
  • 15 гр сахара
  • 85 гр бальзамического уксуса

Процесс приготовления:

  1. Приготовить тесто. Смешать сыр с маслом, добавить муку, соль,сахар, замесить мягкое тесто (дополнительно муку не добавлять, если тесто липкое, лучше припылить мукой при раскатке). Обернуть пленкой и убрать в холодильник минимум на 60 минут.
  2. Приготовить начинку. Мясо нарезать кубиком 2,5х2,5 см. Отложить. Баклажан, перец порезать кубиком 2х2 см. Лук порезать крупно. Нагреть масло, обжарить овощи, добавить к мясу(мясо не обжаривать), добавить тимьян, цедру, посолить и поперчить. Перемешать.
  3. Приготовить карамель. Смешать в сотейнике ингредиенты для карамели, довести до кипения, выпаривать на меленном огне 5-7 минут.
  4. Вылить карамель в форму, выложить в один слой мясо с овощами. Тесто раскатать в круг 26-30 см, накрыть начинку, подогнуть края внутрь, наколоть вилкой.
  5. Выпекать при 190С 25-30 минут. Вынуть из духовки, дать постоять 3 минуты, после чего перевернуть на блюдо.

Рулетики из баклажанов

Eva.ru

Ингредиенты:

  • 3 баклажана
  • 2-3 морковки
  • 3 зубчика чеснока
  • майонез
  • соль
  • масло растительное

Процесс приготовления:

  1. Баклажаны нарезать тонкими ломтиками. Посолить каждый ломтик с двух сторон.
  2. Баклажаны обжарить в хорошо прогретом растительном масле на небольшом огне с двух сторон до готовности (не надо до румяной корочки, чем светлее ломтики, тем лучше).
  3. Обжаренные ломтики баклажанов выложить на бумажную салфетку, чтобы стек лишний жир.
  4. Для начинки морковь почистить, натереть на мелкой терке, натереть чеснок, посолить, добавить майонез по вкусу, перемешать.
  5. Начинить баклажаны морковным салатом. Охладить и подавать.

Мясо с баклажанами

Eva.ru

Ингредиенты:

Основные:

  • мясо — 150-200 г
  • баклажаны — 1 шт
  • лук — 1 шт
  • морковь — 0,5 шт
  • помидоры — 2 шт
  • чеснок — 2 зуб
  • сельдерей — 2 ветки
  • чесночные стрелки — 5-6 шт
  • лук порей — зеленая часть
  • перец болгарский красный — 0,5 шт
  • перец болгарский зеленый — 0,5 шт
  • перец красный острый по желанию
  • черный перец молотый по-вкусу
  • паприка по-вкусу
  • кориандр молотый — 0,5 ч.л.
  • кинза свежая
  • масло растительное
  • соль по-вкусу
  • сахар коричневый — 1 ч.л.

Для маринада мяса:

  • соевый соус — 1-2 ст.л.
  • перец черный молотый по-вкусу
  • чеснок — 1 зуб
  • имбирь свежий
  • крахмал — 1 ч.л.

Процесс приготовления:

  1. Мясо нарезать тонкими пластинками и замариновать минимум на 30 минут.
  2. 1 зубчик чеснока и имбирь мелко измельчить для маринования мяса.
  3. Баклажаны нарезать крупными брусочками, залить на 20 минут подсоленной водой. Отжать.
  4. Лук репчатый нарезать полукольцами, порей кольцами, перец болгарский крупной соломкой, чесночные стрелки размером 3-4 см длиной.
  5. 2 зубчика чеснока нарезать пластинками. Морковь нарезать тонкими пластинками. Помидоры измельчить удобным способом. Отдельно нарезать стебли и листья сельдерея.
  6. В толстостенной кастрюле или казане обжарить мясо, добавить лук — 2 минуты, стрелки чеснока — 2 минуты, морковь — 1 минуты, стебли сельдерея — 2 минуты, перец болгарский — 1 минута, залить мякотью измельченных помидоров, тушить 3-4 минуты, добавить соль, сахар, специи.
  7. Сверху выложить баклажаны, тушить 10 минут на медленном огне под закрытой крышкой не перемешивая. Затем перемешать и тушить еще 5-10 минут, за пару минут до готовности добавить нарезанный чеснок пластинками, листья сельдерея и лук порей.
  8. При подаче можно использовать свежую зелень кинзы.