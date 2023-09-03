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Творожный пирог с абрикосами: отличная выпечка для выходного

Ловите момент, пока на прилавках можно найти абрикосы!

Творожный пирог с абрикосами: отличная выпечка для выходного
© Eva.ru

Скоро эти яркие, нежные и сочные фрукты закончатся, поэтому важно именно сегодня использовать их в качестве начинки для творожного пирога.

Ингредиенты (на форму 30 см):

  • Творог — 3 пачки (540 г)
  • Яйца — 2 шт
  • Густой кисломолочный продукт (можно использовать мацони) — 200 г
  • Сахар — 3 ст.л.
  • Манка — 4 ст.л.
  • Мука — 2-3 ст.л.
  • Разрыхлитель — 2 ч.л.
  • Соль — 1/3 ч.л.
  • Экстракт ванили
  • Абрикосы — 10 шт

Процесс приготовления:

  1. Вилкой смешать творог, яйца, кисломолочный продукт, сахар, ванилин.
  2. Всыпать манку, соль, муку и разрыхлитель, все перемешать и оставить на 15 минут (для набухания манки).
  3. Форму смазать маслом, обсыпать манкой и вылить творожную смесь, выложить половинки абрикосов. Присыпать коричневым сахаром.
  4. Выпекать в разогретой до 180С духовке 40-50 минут до золотистой корочки (смотрите по мощности своей духовки, размеру формы).