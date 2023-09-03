Творожный пирог с абрикосами: отличная выпечка для выходного
Ловите момент, пока на прилавках можно найти абрикосы!
Скоро эти яркие, нежные и сочные фрукты закончатся, поэтому важно именно сегодня использовать их в качестве начинки для творожного пирога.
Ингредиенты (на форму 30 см):
- Творог — 3 пачки (540 г)
- Яйца — 2 шт
- Густой кисломолочный продукт (можно использовать мацони) — 200 г
- Сахар — 3 ст.л.
- Манка — 4 ст.л.
- Мука — 2-3 ст.л.
- Разрыхлитель — 2 ч.л.
- Соль — 1/3 ч.л.
- Экстракт ванили
- Абрикосы — 10 шт
Процесс приготовления:
- Вилкой смешать творог, яйца, кисломолочный продукт, сахар, ванилин.
- Всыпать манку, соль, муку и разрыхлитель, все перемешать и оставить на 15 минут (для набухания манки).
- Форму смазать маслом, обсыпать манкой и вылить творожную смесь, выложить половинки абрикосов. Присыпать коричневым сахаром.
- Выпекать в разогретой до 180С духовке 40-50 минут до золотистой корочки (смотрите по мощности своей духовки, размеру формы).