Названы лучшие способы хранения фруктов, овощей и ягод на зиму

Пора сбора урожая и закруток на зиму в самом разгаре. Но как быть, если нужно куда-то деть излишки овощей и фруктов?

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Также дачники задумываются, за счет чего можно сохранить полезные свойства продуктов при хранении.

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Разбираемся, как лучше всего распорядиться запасами с грядки.

Овощи не нужны?

Собрав сезонный урожай, многие стараются сделать как можно больше блюд и закруток. Когда фантазии, куда деть запасы, уже не хватает, хозяйки спрашивают советов в Сети.

"Кабачков и патиссонов в этом году просто море, выкидывать жалко. В прошлом году делала икру, в этом уже не хочется. Посмотрела в интернете, есть много рецептов, но не знаю, что из этого вкусно", – написала одна из пользовательниц.

Большинство комментаторов сошлись во мнении, что избыток овощей лучше всего раздать.

"Стараемся есть кабачки, пока они молодые и маленькие. Разросшиеся овощи отдаем соседям по даче, у которых есть домашняя птица. Туда же отправляется вся ботва с огорода. Удобно", – рассказала пользовательница.

Другие рекомендуют поэкспериментировать и приготовить новые блюда и напитки.

"Из кабачков получаются очень вкусные котлеты. Их, кстати, можно добавлять в лазанью и даже пироги", – порекомендовала юзер. "Из помидоров делают вино, без шуток. От них не будет ни вкуса, ни запаха. Гости даже не поймут, из чего сделан напиток", – рассказала пользовательница.

Сохранить продукт

К счастью для дачников, урожай можно замораживать, сушить и мариновать. За счет этого продукты сохранят свои полезные свойства, рассказала Москве 24 нутрициолог Ксения Черная.

Можно замораживать любые ягоды – в том числе перетертые через блендер. Главное не добавлять сахар – так они будут максимально полезны. Из фруктов можно замораживать груши, персики и абрикосы, сливы, айву, инжир. Они хорошо это переносят.

Фрукты, ягоды, грибы, травы и зелень также можно сушить. Хоть так и теряется часть витаминов, зимой эти продукты все равно будут источником необходимых веществ, подчеркнула нутрициолог. По словам эксперта, самая полезная закрутка – квашеная капуста. В ней содержится большое количество витамина С, также она обогащает микрофлору. Мариновать другие овощи тоже не запрещается, главное – делать это без добавления сахара.

Такие продукты оказывают противовоспалительное и антибактериальное действие, поддерживают водно-солевой баланс. Овощи богаты клетчаткой, минералами, антиоксидантами, витаминами группы В. Несмотря на большое количество соли, которое используется в процессе приготовления, продукты сохраняют эти полезные вещества.

Однако следует помнить, что этот способ может не подойти людям с определенными заболеваниями. К примеру, мариновать грибы рекомендуется тем, у кого нет патологий желудочно-кишечного тракта.

"Это очень сложный для усвоения продукт. У большого числа людей с проблемами ЖКТ при употреблении могут возникать нарушения стула, газообразование, вздутие. Тогда продукт лучше убрать из меню до восстановления пищеварения", – рассказала нутрициолог.