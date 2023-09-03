Какие продукты нужно есть осенью, чтобы меньше болеть
Осень — время года, когда люди все чаще подхватывают инфекции. Чтобы укрепить здоровье, нужно включить в рацион правильные продукты.
Подробнее о здоровом питании осенью — в материале "Рамблера".
Красная рыба
Красная рыба богата самыми разными витаминами, которые благотворно влияют на организм человека: А, Е, D. Недостаток последнего приводит к тому, что люди заболевают намного чаще. Кроме того, рыба содержит жирную кислоту Омега-3, которая стимулирует иммунную систему и помогает организму выстоять против бактерий и вирусов.
Тыква
В мякоти тыквы содержится множество микроэлементов и витаминов: минералы, пектин, С, В1, В2, В5, Е, РР, Т и К. Более того, ярко-оранжевый овощ богат бета-каротином, который преобразовывается в витамин А. Именно он не дает инфекциям проникнуть в организм.
Цитрусовые
Все цитрусовые богаты витамином C, который укрепляет организм и иммунитет. А еще они являются источниками фитонцидов — веществами, которые подавляют рост и развитие болезнетворных бактерий. В цитрусовых также есть эфирные масла. Они оказывают расслабляющий эффект, помогают лучше заснуть и справиться с осенней хандрой.
Миндаль
Ключевую роль в поддержании крепкого иммунитета играет витамин Е, который в большом количество содержится в миндале. Этот витамин помогает клеткам организма бороться с вирусами и бактериям, укрепляя их мембраны. Включив в рацион орехи, вы будете реже подхватывать простуды и другие респираторные инфекции, например ОРВИ. Миндаль можно есть с семенами подсолнуха, кунжутом, тыквенными семечками.
Имбирь
Имбирь отлично помогает противостоять воспалениям, вирусам и бактериям. Все дело в том, что он обладает антиоксидантными свойствами, которые помогают укрепить иммунитет и быстрее выздороветь в случае болезней. Имбирные отвары помогут, если вдруг вы заболеете ангиной, а имбирный чай стоит пить при гриппе и простуде.