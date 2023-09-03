Какие продукты нужно есть осенью, чтобы меньше болеть

Осень — время года, когда люди все чаще подхватывают инфекции. Чтобы укрепить здоровье, нужно включить в рацион правильные продукты.

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Подробнее о здоровом питании осенью — в материале "Рамблера".

Красная рыба

Красная рыба богата самыми разными витаминами, которые благотворно влияют на организм человека: А, Е, D. Недостаток последнего приводит к тому, что люди заболевают намного чаще. Кроме того, рыба содержит жирную кислоту Омега-3, которая стимулирует иммунную систему и помогает организму выстоять против бактерий и вирусов.

Тыква

В мякоти тыквы содержится множество микроэлементов и витаминов: минералы, пектин, С, В1, В2, В5, Е, РР, Т и К. Более того, ярко-оранжевый овощ богат бета-каротином, который преобразовывается в витамин А. Именно он не дает инфекциям проникнуть в организм.

Цитрусовые

Все цитрусовые богаты витамином C, который укрепляет организм и иммунитет. А еще они являются источниками фитонцидов — веществами, которые подавляют рост и развитие болезнетворных бактерий. В цитрусовых также есть эфирные масла. Они оказывают расслабляющий эффект, помогают лучше заснуть и справиться с осенней хандрой.

Миндаль

Ключевую роль в поддержании крепкого иммунитета играет витамин Е, который в большом количество содержится в миндале. Этот витамин помогает клеткам организма бороться с вирусами и бактериям, укрепляя их мембраны. Включив в рацион орехи, вы будете реже подхватывать простуды и другие респираторные инфекции, например ОРВИ. Миндаль можно есть с семенами подсолнуха, кунжутом, тыквенными семечками.

Имбирь