Сколько времени еда может храниться в морозилке

Многие воспринимают морозильную камеру как аппарат, который может вечно хранить продукты, а те при этом не испортятся и сохранят свои полезные свойства.

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Однако, как рассказала врач Видновской районной клинической больницы Минздрава Московской области Мария Калошина, у разной еды — разный срок хранения в морозилке.

Сколько еда может храниться в морозилке

Как объяснила Мария Калошина «Мосленте», индейку, баранину, курицу, лосося, скумбрию и мясной фарш можно хранить в морозильной камере не больше 3 месяцев, тунца, треску и камбалу — не более 6 месяцев, а срок хранения говядины не может превышать 9 месяцев.

При этом должно соблюдаться одно условие: температура должна быть постоянной. То есть дверцу морозилки лучше лишний раз не открывать и не размораживать холодильник. Сбоев электричества тоже происходить не должно, но на это люди порой едва ли могут повлиять.

Если хранить замороженную еду, не соблюдая вышеназванное условие, то воздух вступит в контакт с продуктами и испортит их качество. Они станут высушенными и приобретут жёлтый налёт. Такую пищу есть нельзя: можно отравиться.

Как часто нужно размораживать холодильник

Перед тем как отправлять продукты на хранение в морозилку, холодильник лучше разморозить и помыть, особенно если вы планируете надолго оставить в нём продукты.

Размораживать холодильник с системой No frost нужно как минимум каждые полгода, иначе стенки аппарата обрастут льдом или инеем, в камере поселятся миллионы бактерий и появится неприятный запах.

Кстати, старые холодильники и вовсе нужно чистить хотя бы раз в месяц, так как в них очень быстро образуются ледяные корки.

Чистить холодильник, если в нём установлена система No frost, крайне просто. Его просто нужно отключить, достать из него продукты и помыть камеру тряпкой, пропитанной слабым содовым раствором.