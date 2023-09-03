Кому нельзя есть орехи
В Роспотребнадзоре объяснили, как правильно выбирать орехи. Специалисты также рассказали, кому продукт может навредить.
«При выборе орехов в магазине или на рынке обращайте внимание на их внешний вид. Скорлупа должна быть гладкой и сухой, без пятен, трещин, налета, дырочек, сколов и плесени», – сообщает ведомство в Telegram.
При покупке очищенных орехов важно отказаться от вялых и сморщенных. Хранить орехи специалисты рекомендуют в сухом месте в герметичной таре.
Некоторым они могут нанести вред. Осторожно употреблять орехи следует людям с проблемами с пищеварением и аллергикам.