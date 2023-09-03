Диетолог рассказала, какие продукты нужно есть осенью

Осенью люди часто сталкиваются с недостатком энергии и падением иммунитета, из-за чего организм становится чувствительнее к сезонным простудным заболеваниям. О том, какие продукты помогут укрепить здоровье в этот сезон, рассказала врач — эндокринолог-диетолог Сайыына Гоголева.

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— В первую очередь продукты, богатые витамином С: цитрусовые, цветная капуста, болгарский перец, гранат, айва, яблоки и другие фрукты, — сказала она.

Как отметила специалист, витамин С, который содержится в этих продуктах, помогает стимулировать иммунитет организма, а также является эффективным антиоксидантом, который борется с окислительным стрессом в тканях, насыщая их кислородом.

Кроме того, крайне важно употреблять продукты, которые богаты жирорастворимыми витаминами А, Е и К, а именно — тыкву, репу, красную рыбу и орехи. Они помогут укрепить клетки иммунной системы, помогая им лучше справляться с защитой организма от инфекции.

Еще важно потреблять продукты, богатые витамином D, который в большом количестве содержится в молочных продуктах, морской рыбе, яйцах и грибах. Он поможет укрепить кости и повысить защиту организма. Не лишними будут продукты с натуральным бактерицидным и противовирусным действием. Среди них — лук, чеснок и имбирь. В них содержится много витамина А, рассказала Гоголева в интервью Life.