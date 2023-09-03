Топ-5 рецептов приготовления кабачков

Сезон раздачи кабачков в самом разгаре: если вам в конце лета достался в подарок от соседа, тёщи, бабушки — и прочих людей со своеобразным чувством юмора и заботой — этот овощ, главное – сохранять спокойствие и не поддаваться панике.

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«Москва меняется» подобрала рецепты, которые могут помочь в этой непростой ситуации.

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В России кабачок появился только в середине XIX века: семена привозили из Турции и Греции. Родиной этой культуры считается Южная и Центральная Америка. Забавно, но сначала к кабачкам относились как к декоративным растениям и выращивали только для украшения сада. Но потом распробовали на вкус сам плод, и он сразу же пришелся по душе как знати, так и простому люду. Выращивали неприхотливый кабачок почти на всей территории страны. Именно в России впервые начали готовить кабачковую икру и пироги с кабачковой начинкой.

Кабачок является разновидностью тыквы и чаще всего бывает белого, зеленого или желтого цвета. В этом овоще содержится большое количество витамина С. Некоторые виды кабачков можно есть прямо в сыром виде, используя в качестве ингредиента для салатов. Но всё же лучше приготовить их по одному из наших рецептов.

Омлет с кабачками

Ингредиенты:Кабачок молодой — 1-2 шт. (в зависимости от размера);Яйца куриные — 3 шт.;Молоко — 150 мл.;Сливочное масло — 30 г;Соль — 3 щепотки;Черный перец — по вкусу.

Приготовление: Куриные яйца разбейте в глубокую миску, влейте туда же молоко любой жирности и всыпьте соль. Взбейте венчиком, вилкой или миксером до образования воздушной пены и отставьте в сторону на 2 минуты. Очищенный кабачок нарежьте небольшими тонкими кусочками, обжарьте на сковороде в масле, хорошо помешивая. Затем залейте яичной смесью и накройте крышкой. При подаче можно украсить зеленью.

Оладьи из кабачков

Ингредиенты:Кабачок — 1–2 шт. (300–400 г);Яйца — 2 шт.;Кефир — 200 мл;Мука — 1 стакан;Сода — ½ ч.л.;Соль — по вкусу.

Приготовление:Срезать кожу с кабачка, удалить крупные семечки. Натереть на крупной терке, всыпать к кабачку соль, тщательно перемешать и оставить на 10 минут, чтобы он пустил сок. В отдельной глубокой миске взбить яйца вместе с мукой и кефиром. Должна получиться консистенция густой сметаны. Добавить в нее кабачки, предварительно отжав кабачковую массу, чтобы удалить лишнюю влагу. Добавить соду и тщательно перемешать. С помощью столовой ложки зачерпнуть приготовленную смесь и порционно выложить ее на разогретую сковороду с небольшим количеством растительного масла.

Жарить на среднем огне с двух сторон приблизительно по 2-3 минуты до образования золотистой корочки.

Блины из кабачков с зеленью и сыром

Ингредиенты:Кабачок — 1-2 шт.;Молоко — 200 г;Яйца — 2 шт.;Мука — 100 г;Твердый сыр — 50 г;Растительное масло — 3 ст. л.;Специи — по вкусу.

Приготовление: Кабачки мелко натереть и слегка отжать от сока. Венчиком взбить яйца с молоком, добавить муку и специи, и снова перемешать. Соединить кабачки, тертый сыр и растительное масло и перемешать тесто еще раз. Жарить кабачковые блины на смазанной маслом сковороде примерно по 3-4 минуты до румяности.

Суп-пюре из кабачков

Ингредиенты:Кабачки — 3–4 шт.;Куриный бульон — 1 л;Сливки — 200 мл;Растительное масло — 2 ст. л.;Чеснок — 2 дольки;Луковица — 1 шт.;Морковь — 1 шт.;Картофель — 2 шт.;Ржаной хлеб — ¼ буханки.

Приготовление:Раздавленную тыльной стороной ножа дольку чеснока обжарить вместе с измельченным луком на масле. Делать это лучше всего в кастрюле, где будет вариться крем-суп. Добавить нарезанные кубиками картошку, морковь и мякоть кабачка, потушить 10 минут, затем залить бульоном. Взбить готовые овощи блендером, постепенно добавляя разогретые сливки. Проварить 5 минут и приправить специями по вкусу. Из ржаного хлеба пожарить гренки и подавать вместе с готовым блюдом.

Жареные кабачки с чесноком и кунжутом

Ингредиенты:Молодые кабачки — 0,5 кг;Чеснок — 2 дольки;Соевый соус — 60 мл;Крахмал — 2 ч.л.;Сахар — 1,5 ч.л.;Морская соль — 0,3 ч.л.;Кунжут — 100 г.