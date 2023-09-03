Гречневая каша: какой способ приготовления считается самым «здоровым»

Гречневая каша – одно из самых популярных блюд в русской кухне. Она не только вкусная, но и полезная для организма. Но мало кто задумывается о том, какой способ приготовления делает гречневую кашу наиболее полезной.

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Так, диетологи считают, что предварительное замачивание гречки в воде на протяжении нескольких часов перед приготовлением каши способствует увеличению содержания полезных веществ. В результате замачивания, фитиновая кислота, которая может затруднять усвоение некоторых микроэлементов, таких как железо и цинк, значительно снижается.

Очень важно знать, что способ приготовления гречневой каши влияет на содержание антиоксидантов. Антиоксиданты играют важную роль в защите организма от свободных радикалов, которые могут вызывать различные заболевания. Исследователи обнаружили, что приготовление гречневой каши на пару или в мультиварке сохраняет больше антиоксидантов, чем традиционное варение на плите.