Диетолог назвала ягоду, которая предотвратит возрастные болезни

Потребление богатых антиоксидантами продуктов помогает снизить риск многих болезней с возрастом — от сердца до мозга. Диетолог Лиза Ричардс назвала ягоду, которую нужно есть каждый день, чтобы предотвратить возрастные заболевания, пишет американское издание She Finds.

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Ягоды богаты клетчаткой, антиоксидантами и многими другими полезными веществами. В частности, одной из самых нужных организму ягод является клубника.

— Антиоксиданты, содержащиеся в клубнике, включая витамин С, антоцианы и кверцетин, помогают нейтрализовать вредные свободные радикалы, которые способствуют окислительному стрессу и повреждению клеток, — объяснила диетолог.

По ее словам, когда организм защищен от окислительного стресса, процесс старения может замедлиться, а риск развития заболеваний уменьшится.

— Снижая окислительный стресс, эти антиоксиданты помогают предотвратить повреждение ДНК и воспаление, что является ключевым фактором в процессе старения, — отметила эксперт.