Диетолог назвала ягоду, которая предотвратит возрастные болезни
Потребление богатых антиоксидантами продуктов помогает снизить риск многих болезней с возрастом — от сердца до мозга. Диетолог Лиза Ричардс назвала ягоду, которую нужно есть каждый день, чтобы предотвратить возрастные заболевания, пишет американское издание She Finds.
Ягоды богаты клетчаткой, антиоксидантами и многими другими полезными веществами. В частности, одной из самых нужных организму ягод является клубника.
— Антиоксиданты, содержащиеся в клубнике, включая витамин С, антоцианы и кверцетин, помогают нейтрализовать вредные свободные радикалы, которые способствуют окислительному стрессу и повреждению клеток, — объяснила диетолог.
По ее словам, когда организм защищен от окислительного стресса, процесс старения может замедлиться, а риск развития заболеваний уменьшится.
— Снижая окислительный стресс, эти антиоксиданты помогают предотвратить повреждение ДНК и воспаление, что является ключевым фактором в процессе старения, — отметила эксперт.
Также регулярное употребление клубники способствует здоровью кожи, стимулируя синтез коллагена и защищая от повреждений, вызванных солнцем. Вдобавок ко всему это низкокалорийная, богатая клетчаткой и витаминами ягода.