Врачи рассказали о полезных и вредных свойствах печени трески

Врачи отмечают, что печень трески содержит антиоксиданты, витамины, минералы, Омега-3-6 жирные кислоты. Известно, что ее употребление помогает разобраться с нехваткой витамина А, кальция, фтора, магния, а также железа.

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Также медики поясняют, что при регулярном употреблении печени трески восстанавливает зрение, волосы и кожный покров, укрепляет иммунитет.

Кроме того, всего 20 грамм продукта ежедневно помогают восполнять потребности организма в витамине D, а витамин E избавит процесс беременности от патологий.

Вместе с тем витамины, содержащиеся в печени трески, снижают риски возникновения раковых заболеваний.

В качестве побочных свойств врачи называют авитаминоз. При этом рекомендуется перед включением данного продукта в свой питательный рацион проконсультироваться с медицинским специалистом.

Употреблять печень трески не советуют пациентам с болезнями поджелудочной железы и печени. Она также может нанести вред людям с гипотонией, мочекаменной болезнью, а также с аллергиями. Кроме того, от продукта необходимо отказаться при приеме антикоагулянтов, поскольку он способствует разжижению крови.