Названы четыре продукта, снимающие воспаление при болезнях суставов

Воспаление суставов связано с сильными болями и потерей подвижности. Однако снизить влияние негативных симптомов поможет правильное питание.

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Исследователи из Университета Восточной Англии обнаружили при экспериментах на мышах, что брокколи играет важную роль при борьбе с остеоартритом. Содержащиеся в продукте вещества помогают снять воспаление и улучшают состояние суставов. Осталось только проверить их действие на человека.

Другое исследование показало, что бороться с воспалением в суставах поможет вишня. В этой ягоде много антоцианов, которые обладают противовоспалительными и антиоксидантными свойствами.

Также ученые выяснили, что при артрите полезно потреблять соевые белки. Они значительно ослабляют симптомы воспаления суставов, сообщает Daily Express. Причем соевый белок положительно влияет и при лечении остеоартрита – наиболее эффективно у мужчин.

И четвертый доступный продукт – жирные виды рыбы. Содержащиеся в ней омега-3 кислоты снижают воспаление. Получить нужные вещества можно из форели, скумбрии, сардин, сельди и трески.