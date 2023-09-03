Диетолог объяснил, как правильно приготовить картофель

Картофель — один из наиболее доступных и любимых продуктов в нашей стране. Однако принято считать, что он едва ли совместим со здоровым питанием. Но на самом деле все зависит от того, как приготовить корнеплод и с чем его съесть. Об этом «Доктору Питеру» рассказал диетолог-консультант Алексей Кабанов.

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Важно понимать, что любой продукт, даже самый полезный, будет иметь негативный эффект для организма при его чрезмерном употреблении. Поэтому важно соблюдать меру. 100-200 граммов картофеля в день не принесут вам вреда. Лучше всего сварить картофель, добавив зелень и растительное масло, богатое ненасыщенными жирными кислотами.