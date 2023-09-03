Ученые выяснили, какие продукты помогают улучшать память

Исследования помогли составить список пищи, эффективно стимулирующей когнитивные функции человеческого мозга.

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Международная группа ученых проанализировала роль доступных продуктов в поддержке активности мозга. Основное внимание они уделили той пище, что содержит флавоноиды, сообщает портал Food.ru. Такие соединения давно известны положительным воздействием на работу нервной системы.

Флавоноиды – натуральные соединения, которые являются антиоксидантами. Часто они также оказывают на организм антибактериальное и противовоспалительное воздействие. Наиболее полезными в обычной пище считаются рутин, кверцетин и Р-витамины.

Получить нужное количество флавоноидов человек может при обычном питании. Ученые собрали наиболее ценные продукты с этими веществами в один общий список. По их мнению, в рацион для улучшения памяти нужно добавить: яблоки, лесные ягоды, черный шоколад, облепиху, лук, виноград и съедобный мох.

Эксперименты показали, что при разнообразном и сбалансированном питании никаких добавок не потребуется. Принимать составленный врачом набор витаминов и БАДов нужно только людям старшего возраста.