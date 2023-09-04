Какие продукты помогают сохранить молодость после 50 лет
Диетолог Соломатина: для здоровья после 50 лет нужно есть сыр и яйца. Людям солидного возраста приходится прикладывать дополнительные усилия, чтобы сохранять молодость и поддерживать себя в здоровом теле. А всё потому что многие биохимические процессы в организме замедляются, гормоны медленнее синтезируются, а витамины меньше усваиваются. Поэтому и приходится помогать себе дополнительно.
Диетолог Елена Соломатина напомнила, что с годами витамин А (он же ретинол) усваивается всё меньше, а это нехорошее явление.
- увлажняет кожу и слизистые;
- улучшает и сохраняет зрение;
- укрепляет ногти и волосы;
- улучшает иммунную систему;
- участвует в синтезе белка — главного строительного материала;
- полезен для беременных, потому что участвует в развитии и росте плода.
Продукты с витамином А
Если ретинола не хватает, то можно обратиться к врачу, чтобы он назначил БАДы. Самостоятельно прописывать их себе нельзя, потому что передозировка приведёт к негативным последствиям. Но покупать особенные биодобавки нет смысла — можно просто скорректировать рацион, и в организме будет усваиваться нужное количество витамина. Его суточная потребность у людей старше 50 лет — около 1000 мг.
В каких продуктах содержится ретинол:
- рыбьем жире;
- чёрной и красной икре;
- сливах;
- абрикосах;
- облепихе;
- твёрдых сортах сыра;
- куриных яйцах;
- куриной печени.
- Признаки дефицита витаминов:
- быстрая утомляемость и постоянная усталость;
- бессонница;
- раздражительность;
- проблемы с концентрацией внимания;
- головокружение и головная боль;
- бледная кожа;
- выпадение волос;
- проблемы с пищеварением;
- внезапные синяки;
- кровоточивость дёсен;
- медленное заживление ран и повреждений;
- частые простудные заболевания.
При этом каждый из этих признаков начинается с лёгких проявлений, но может развиваться и дальше. Например, при длительной нехватке ретинола можно вообще потерять зрение.
Авитаминоз — понятие общее и может сигнализировать о нехватке любого витамина. Одним из самых актуальных осенью считается витамин С, который активно участвует в поддержании иммунитета. А это в сезон простуд вещь необходимая. Как поддержать его, не покупая сомнительные БАДы?
В рацион стоит добавить:
- шиповник;
- смородину любого цвета;
- крыжовник;
- яблоки;
- морковь.
Хорошо ещё не забывать о:
- тёплых овощных супах из кабачков или брокколи;
- мясе и жирной рыбе (в варёном и тушёном виде);
- омега-3 жирных кислотах, которых полно в орехах, растительных маслах, авокадо и других продуктах.