Какие продукты помогают сохранить молодость после 50 лет

Диетолог Соломатина: для здоровья после 50 лет нужно есть сыр и яйца. Людям солидного возраста приходится прикладывать дополнительные усилия, чтобы сохранять молодость и поддерживать себя в здоровом теле. А всё потому что многие биохимические процессы в организме замедляются, гормоны медленнее синтезируются, а витамины меньше усваиваются. Поэтому и приходится помогать себе дополнительно.

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Диетолог Елена Соломатина напомнила, что с годами витамин А (он же ретинол) усваивается всё меньше, а это нехорошее явление.

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увлажняет кожу и слизистые;

улучшает и сохраняет зрение;

укрепляет ногти и волосы;

улучшает иммунную систему;

участвует в синтезе белка — главного строительного материала;

полезен для беременных, потому что участвует в развитии и росте плода. Зачем нужен ретинол:

Продукты с витамином А

Если ретинола не хватает, то можно обратиться к врачу, чтобы он назначил БАДы. Самостоятельно прописывать их себе нельзя, потому что передозировка приведёт к негативным последствиям. Но покупать особенные биодобавки нет смысла — можно просто скорректировать рацион, и в организме будет усваиваться нужное количество витамина. Его суточная потребность у людей старше 50 лет — около 1000 мг.

В каких продуктах содержится ретинол:

рыбьем жире;

чёрной и красной икре;

сливах;

абрикосах;

облепихе;

твёрдых сортах сыра;

куриных яйцах;

куриной печени.

Признаки дефицита витаминов:

быстрая утомляемость и постоянная усталость;

бессонница;

раздражительность;

проблемы с концентрацией внимания;

головокружение и головная боль;

бледная кожа;

выпадение волос;

проблемы с пищеварением;

внезапные синяки;

кровоточивость дёсен;

медленное заживление ран и повреждений;

частые простудные заболевания.

При этом каждый из этих признаков начинается с лёгких проявлений, но может развиваться и дальше. Например, при длительной нехватке ретинола можно вообще потерять зрение.

Авитаминоз — понятие общее и может сигнализировать о нехватке любого витамина. Одним из самых актуальных осенью считается витамин С, который активно участвует в поддержании иммунитета. А это в сезон простуд вещь необходимая. Как поддержать его, не покупая сомнительные БАДы?

В рацион стоит добавить:

шиповник;

смородину любого цвета;

крыжовник;

яблоки;

морковь.

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