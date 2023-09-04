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Какие продукты помогают сохранить молодость после 50 лет

Диетолог Соломатина: для здоровья после 50 лет нужно есть сыр и яйца. Людям солидного возраста приходится прикладывать дополнительные усилия, чтобы сохранять молодость и поддерживать себя в здоровом теле. А всё потому что многие биохимические процессы в организме замедляются, гормоны медленнее синтезируются, а витамины меньше усваиваются. Поэтому и приходится помогать себе дополнительно.

Какие продукты помогают сохранить молодость после 50 лет
© Секрет Фирмы

Диетолог Елена Соломатина напомнила, что с годами витамин А (он же ретинол) усваивается всё меньше, а это нехорошее явление.

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Зачем нужен ретинол:
  • увлажняет кожу и слизистые;
  • улучшает и сохраняет зрение;
  • укрепляет ногти и волосы;
  • улучшает иммунную систему;
  • участвует в синтезе белка — главного строительного материала;
  • полезен для беременных, потому что участвует в развитии и росте плода.

Продукты с витамином А

Если ретинола не хватает, то можно обратиться к врачу, чтобы он назначил БАДы. Самостоятельно прописывать их себе нельзя, потому что передозировка приведёт к негативным последствиям. Но покупать особенные биодобавки нет смысла — можно просто скорректировать рацион, и в организме будет усваиваться нужное количество витамина. Его суточная потребность у людей старше 50 лет — около 1000 мг.

В каких продуктах содержится ретинол:

  • рыбьем жире;
  • чёрной и красной икре;
  • сливах;
  • абрикосах;
  • облепихе;
  • твёрдых сортах сыра;
  • куриных яйцах;
  • куриной печени.
  • Признаки дефицита витаминов:
  • быстрая утомляемость и постоянная усталость;
  • бессонница;
  • раздражительность;
  • проблемы с концентрацией внимания;
  • головокружение и головная боль;
  • бледная кожа;
  • выпадение волос;
  • проблемы с пищеварением;
  • внезапные синяки;
  • кровоточивость дёсен;
  • медленное заживление ран и повреждений;
  • частые простудные заболевания.

При этом каждый из этих признаков начинается с лёгких проявлений, но может развиваться и дальше. Например, при длительной нехватке ретинола можно вообще потерять зрение.

Авитаминоз — понятие общее и может сигнализировать о нехватке любого витамина. Одним из самых актуальных осенью считается витамин С, который активно участвует в поддержании иммунитета. А это в сезон простуд вещь необходимая. Как поддержать его, не покупая сомнительные БАДы?

В рацион стоит добавить:

  • шиповник;
  • смородину любого цвета;
  • крыжовник;
  • яблоки;
  • морковь.

Хорошо ещё не забывать о:

  • тёплых овощных супах из кабачков или брокколи;
  • мясе и жирной рыбе (в варёном и тушёном виде);
  • омега-3 жирных кислотах, которых полно в орехах, растительных маслах, авокадо и других продуктах.
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