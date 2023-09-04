Диетолог назвала улучшающий память продукт

Здоровью мозга способствует множество факторов — от качественного сна до регулярных физических упражнений. Одна из важнейших вещей, которые нужно учитывать, — рацион питания. Диетолог Мэри Сабат рассказала, что употребление жирной рыбы положительно скажется на памяти, настроении и уменьшит риск затуманивания мозга с возрастом. Об этом пишет американское издание She Finds.

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Жирная рыба — это не только вкусное дополнение к разнообразным блюдам, но и один из самых полезных источников белка. Продукт хорош для поддержания здоровья тела и остроты мозга.

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— Жирная рыба, такая как лосось, скумбрия, форель, сардины и сельдь, богата омега-3 жирными кислотами, особенно ЭПК (эйкозапентаеновая кислота) и ДГК (докозагексаеновая кислота), которые необходимы для здоровья и функционирования мозга, — объяснила диетолог Сабат.

По словам эксперта, омега-3 жирные кислоты, особенно ДГК, играют важную роль в поддержании структуры и функций клеток головного мозга. Они являются неотъемлемыми компонентами клеточных мембран, в том числе и в нейронах головного мозга. Их адекватное потребление связано с улучшением когнитивных функций, включая память.

Также жирная рыба помогает наладить психическое здоровье и уменьшить тревожность.

— Омега-3 обладает противовоспалительным действием и помогает регулировать функцию нейромедиаторов в головном мозге, — отметила Сабат.

Исследования показали, что добавки омега-3 уменьшают симптомы тревоги и способствуют ощущению спокойствия. Кроме того, ограничение потребления обработанных пищевых продуктов (например, картофеля фри) также уменьшит беспокойство и депрессию.

Жирная рыба — отличный вариант, чтобы бороться с затуманиванием мозга. Омега-3 улучшает кровоток и окислительный стресс, что положительно сказывается на связи между клетками мозга.

К счастью, нет недостатка во вкусных способах приготовления блюд из рыбы. Нужно стараться съедать не менее двух порций жирной рыбы в неделю.