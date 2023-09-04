Диетолог рассказала, какие продукты помогут при осенних простудах

Диетолог Катерина Малькова рассказала, какие продукты помогут поддержать иммунитет осенью. Эксперт посоветовала включить в рацион капусту и брокколи.

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Капуста и брокколи содержат множество витаминов, минералов и фитохимических соединений, которые помогают укрепить иммунитет и устранить воспалительные процессы. Они богаты витамином C, который известен своими противовирусными свойствами.

Кроме того, капуста и брокколи содержат глюкозинолаты. Это антиоксиданты, которые имеют противовоспалительные свойства, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Она добавила, что исследования показали, что регулярное потребление капусты и брокколи снижает риск развития ОРВИ и простуды. Эти овощи можно есть в качестве гарнира, добавлять в салаты или супы.

В свою очередь диетолог Ангелина Водолацкая посоветовала включить в рацион болгарский перец — он является источником витамина С. Кроме того, стоит обратить внимание на шпинат, чеснок, корень имбиря, передает Царьград.