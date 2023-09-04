Диетолог рассказала, какие продукты помогут при осенних простудах

Диетолог Малькова рассказала, какие продукты помогут при осенних простудах
Диетолог Катерина Малькова рассказала, какие продукты помогут поддержать иммунитет осенью. Эксперт посоветовала включить в рацион капусту и брокколи.
Капуста и брокколи содержат множество витаминов, минералов и фитохимических соединений, которые помогают укрепить иммунитет и устранить воспалительные процессы. Они богаты витамином C, который известен своими противовирусными свойствами.
Кроме того, капуста и брокколи содержат глюкозинолаты. Это антиоксиданты, которые имеют противовоспалительные свойства, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Она добавила, что исследования показали, что регулярное потребление капусты и брокколи снижает риск развития ОРВИ и простуды. Эти овощи можно есть в качестве гарнира, добавлять в салаты или супы.
В свою очередь диетолог Ангелина Водолацкая посоветовала включить в рацион болгарский перец — он является источником витамина С. Кроме того, стоит обратить внимание на шпинат, чеснок, корень имбиря, передает Царьград.
Растущему организму необходимо получать все группы микроэлементов для полноценного развития. О том, какие продукты необходимо есть молодым людям и почему, «Вечерней Москве» рассказала врач-диетолог, невролог, дерматокосметолог Марият Мухина.