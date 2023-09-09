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Рецепт недели: тыквенные оладьи

Осенью традиционно начинается сезон тыквы. Из этого овоща готовят супы, желе, цукаты. Тыкву любят не все, но некоторые рецепты могут раскрыть этот овощ для вас с новой стороны.

Рецепт недели: тыквенные оладьи
© Unsplash

«Рамблер» подобрал два рецепта тыквенных оладьев, которые могут стать вашими любимыми.

Тыквенно-сырные оладьи

Ингредиенты:

  • Тыква - 500 г
  • Сыр сиртаки - 200 г
  • Пшеничная мука - 50 г
  • Куриное яйцо - 1 шт.
  • Соль - по вкусу
  • Черный перец - по вкусу
  • Свежая зелень - по вкусу

Приготовление:

  1. Сначала нужно натереть тыкву на мелкой терке.
  2. Добавить к овощу яйцо, сыр, соль, зелень, перец, и все перемешать.
  3. К получившейся массе нужно постепенно всыпать просеянную муку и хорошо перемешать.
  4. Выпекать оладьи необходимо на разогретой сковороде по 2-3 минуты с каждой стороны. Тесто нужно выкладывать столовой ложкой или небольшим половником.
  5. С рецептом можно экспериментировать: выбирать любимый сыр — пармезан, сиртаки или чеддер.

В любом случае, готовые тыквенные оладьи получатся вкусными и сытными. Этот вариант идеально подойдет для завтрака.

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Тыквенно-яблочные оладьи

Ингредиенты:

  • Тыква - 500 г
  • Яблоки - 500 г
  • Сахар - 200 г
  • Молоко - 250 г
  • Куриное яйцо - 1 шт
  • Пшеничная мука - 150 г
  • Оливковое масло - 15 г
  • Малина - 100 г
  • Сгущенка - 200 г

Приготовление:

  1. Сначала нужно натереть яблоко и тыкву на мелкой терке, соединить их в одной миске.
  2. Дальше необходимо добавить в миску сахар, молоко и яйцо, перемешать венчиком.
  3. После перемешивания, в массу нужно добавить просеянную муку.
  4. Необходимо замесить тесто, выложить его на сковороду и обжарить с двух сторон.
  5. При подаче можно украсить оладьи сгущенкой и свежими ягодами.

Вместо малины можно использовать любые фрукты. Тыквенно-яблочные оладьи станут вкусным и полезным десертом для всей семьи.

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