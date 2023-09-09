Рецепт недели: тыквенные оладьи
Осенью традиционно начинается сезон тыквы. Из этого овоща готовят супы, желе, цукаты. Тыкву любят не все, но некоторые рецепты могут раскрыть этот овощ для вас с новой стороны.
«Рамблер» подобрал два рецепта тыквенных оладьев, которые могут стать вашими любимыми.
Тыквенно-сырные оладьи
Ингредиенты:
- Тыква - 500 г
- Сыр сиртаки - 200 г
- Пшеничная мука - 50 г
- Куриное яйцо - 1 шт.
- Соль - по вкусу
- Черный перец - по вкусу
- Свежая зелень - по вкусу
Приготовление:
- Сначала нужно натереть тыкву на мелкой терке.
- Добавить к овощу яйцо, сыр, соль, зелень, перец, и все перемешать.
- К получившейся массе нужно постепенно всыпать просеянную муку и хорошо перемешать.
- Выпекать оладьи необходимо на разогретой сковороде по 2-3 минуты с каждой стороны. Тесто нужно выкладывать столовой ложкой или небольшим половником.
- С рецептом можно экспериментировать: выбирать любимый сыр — пармезан, сиртаки или чеддер.
В любом случае, готовые тыквенные оладьи получатся вкусными и сытными. Этот вариант идеально подойдет для завтрака.
Тыквенно-яблочные оладьи
Ингредиенты:
- Тыква - 500 г
- Яблоки - 500 г
- Сахар - 200 г
- Молоко - 250 г
- Куриное яйцо - 1 шт
- Пшеничная мука - 150 г
- Оливковое масло - 15 г
- Малина - 100 г
- Сгущенка - 200 г
Приготовление:
- Сначала нужно натереть яблоко и тыкву на мелкой терке, соединить их в одной миске.
- Дальше необходимо добавить в миску сахар, молоко и яйцо, перемешать венчиком.
- После перемешивания, в массу нужно добавить просеянную муку.
- Необходимо замесить тесто, выложить его на сковороду и обжарить с двух сторон.
- При подаче можно украсить оладьи сгущенкой и свежими ягодами.
Вместо малины можно использовать любые фрукты. Тыквенно-яблочные оладьи станут вкусным и полезным десертом для всей семьи.
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