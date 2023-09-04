Можно ли кормить школьника перед сном
Ужин у школьника должен быть минимум за час до сна. А лучше и того пораньше, чтобы ребёнок ложился спать с почти пустым желудком. При этом нужно ещё и следить за качеством пищи — некоторые продукты перевариваются дольше других, поэтому их на ужин не рекомендуют даже взрослым, что уже говорить о детях.
При этом хорошо бы самим следовать правилам питания и подавать пример ребёнку.
Режим питания школьника
Вообще лучше всего составить график питания и его придерживаться, чтобы ребёнок был сытым на протяжение всего дня.
Как он выглядит?
7:00–8:00 — завтрак дома;
10:30–11:00 — второй завтрак в школе;
13:00–14:00 — обед;
16:30–17:00 — полдник;
19:00–20:00 — ужин.
Последний приём пищи может быть и попозже, главное — за час (а лучше 1,5) до сна. И это при учёте, если на ужине не будет ничего тяжёлого и долго переваривающегося.
Что приготовить на ужин школьнику
К моменту укладывания спать в желудке у ребёнка должно быть почти пусто, поэтому в зависимости от времени ужина нужно подбирать и меню.
Мясо, рыба, птица и грибы (особенно с картошкой) перевариваются 4–5 часов и более. Овощные салаты с маслом — 3 часа. Простые овощи без животного белка или масла — 1–1,5 часа.
Лучше всего на ужин школьнику подойдут:
- молочные продукты и блюда из яйца, например омлеты, запеканки, муссы;
- сложные углеводы вроде рисовой или овсяной каши;
- овощные запеканки, крем-суп из брокколи, тыквы, цветной капусты, можно добавить даже тёртый сыр.
Если ужин был давно, а перед сном ребёнок проголодался, то можно дать ему:
- стакан сока;
- кефира;
- молока (можно с мёдом, если нет аллергии);
- банан;
- печёное яблоко (последние два — если тянет на сладенькое).
Нужно понимать, что всё выше указанное — это общие рекомендации, которых нужно придерживаться в основном. Понятное дело, что не всегда получится выполнять все правила и условия, но главное, чтобы такие случаи были исключением.
Ещё важно не забывать, что все дети разные, и если даже при нарушении правил ребёнок не страдает, хорошо спит, нормально наедается, а живот не болит, то значит, у вас своя норма и можно оставить школьника в покое.
Фрукты и ягоды на ночь
Если перед сном напал жор, а наутро просыпаться с привесом не очень хочется, то можно обратить внимание на список рекомендованных фруктов и ягод, которые не отложатся на боках. Но опять же — в приемлемых количествах, речь идёт не о килограмме.
Фрукты:
- Яблоки.
- Груши.
- Киви.
- Бананы.
- Апельсины.
- Грейпфруты.
Ягоды:
- Черешня.
- Голубика.