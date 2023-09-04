Можно ли кормить школьника перед сном

Ужин у школьника должен быть минимум за час до сна. А лучше и того пораньше, чтобы ребёнок ложился спать с почти пустым желудком. При этом нужно ещё и следить за качеством пищи — некоторые продукты перевариваются дольше других, поэтому их на ужин не рекомендуют даже взрослым, что уже говорить о детях.

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При этом хорошо бы самим следовать правилам питания и подавать пример ребёнку.

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Режим питания школьника

Вообще лучше всего составить график питания и его придерживаться, чтобы ребёнок был сытым на протяжение всего дня.

Как он выглядит?

7:00–8:00 — завтрак дома;

10:30–11:00 — второй завтрак в школе;

13:00–14:00 — обед;

16:30–17:00 — полдник;

19:00–20:00 — ужин.

Последний приём пищи может быть и попозже, главное — за час (а лучше 1,5) до сна. И это при учёте, если на ужине не будет ничего тяжёлого и долго переваривающегося.

Что приготовить на ужин школьнику

К моменту укладывания спать в желудке у ребёнка должно быть почти пусто, поэтому в зависимости от времени ужина нужно подбирать и меню.

Мясо, рыба, птица и грибы (особенно с картошкой) перевариваются 4–5 часов и более. Овощные салаты с маслом — 3 часа. Простые овощи без животного белка или масла — 1–1,5 часа.

Лучше всего на ужин школьнику подойдут:

молочные продукты и блюда из яйца, например омлеты, запеканки, муссы;

сложные углеводы вроде рисовой или овсяной каши;

овощные запеканки, крем-суп из брокколи, тыквы, цветной капусты, можно добавить даже тёртый сыр.

Если ужин был давно, а перед сном ребёнок проголодался, то можно дать ему:

стакан сока;

кефира;

молока (можно с мёдом, если нет аллергии);

банан;

печёное яблоко (последние два — если тянет на сладенькое).

Нужно понимать, что всё выше указанное — это общие рекомендации, которых нужно придерживаться в основном. Понятное дело, что не всегда получится выполнять все правила и условия, но главное, чтобы такие случаи были исключением.

Ещё важно не забывать, что все дети разные, и если даже при нарушении правил ребёнок не страдает, хорошо спит, нормально наедается, а живот не болит, то значит, у вас своя норма и можно оставить школьника в покое.

Фрукты и ягоды на ночь

Если перед сном напал жор, а наутро просыпаться с привесом не очень хочется, то можно обратить внимание на список рекомендованных фруктов и ягод, которые не отложатся на боках. Но опять же — в приемлемых количествах, речь идёт не о килограмме.

Фрукты:

Яблоки.

Груши.

Киви.

Бананы.

Апельсины.

Грейпфруты.

Ягоды: