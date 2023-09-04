Кофе не следует сочетать с алкогольными напитками, пряностями и продуктами с содержанием железа. Об этом "Москве 24" рассказала диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.

Как объяснила специалист, при одновременном употреблении кофе и алкоголя человек не чувствует опьянения, из-за чего он выпивает еще большее количество спиртного. В результате он резко пьянеет и гораздо тяжелее переносит алкогольную интоксикацию.

Что касается продуктов с содержанием железа, то кофе затрудняет всасывание в организм полезного химического элемента. По этой причине человек не получает всю необходимую пользу от соответствующих продуктов.

Наконец, пряности не являются лучшей "компанией" для бодрящего напитка, так как ослабляют его вкус.

"Наши рецепторы не получают той стимуляции. Теряется органолептическое удовлетворение от кофе. И потом наши вкусовые рецепторы будут требовать повторения этой чашки, чтобы ощутить вкус самого напитка без добавок", – резюмировала Марият Мухина.