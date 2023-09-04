5 продуктов, которые нужно добавить в рацион осенью

Елена Свиридова считает, что некоторые продукты в осеннем рационе важны для поддержания здоровья организма.

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В беседе с Food.ru нутрициолог сервиса доставки здоровой еды Grow Food рассказала, что с приходом холодов нужно употреблять большее количество еды, чем летом.

Хорошей закуской станут орехи, в которых много белка, клетчатки и полезных жиров.

Творог качественно насыщает при своей низкой калорийности. В нём много кальция, который способствует сжиганию жира.

Листовая зелень подойдёт для лёгких ужинов. Продукт богат фолиевой кислотой, которая благотворно влияет на мозг и улучшает настроение.

Сезонные грибы, такие как подберезовики, опята, рыжики и вешенки, содержат витамин D. Он улучшает настроение и предотвращает депрессию.

Бананы содержат магний — важнейшее вещество в формировании иммунной системы. Они помогают нормализовать сон и уменьшить беспокойство.