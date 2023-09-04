5 продуктов, которые нужно добавить в рацион осенью

Нутрициолог Свиридова рассказала, какие пять продуктов нужно добавить в рацион осенью
Елена Свиридова считает, что некоторые продукты в осеннем рационе важны для поддержания здоровья организма.
В беседе с Food.ru нутрициолог сервиса доставки здоровой еды Grow Food рассказала, что с приходом холодов нужно употреблять большее количество еды, чем летом.
Хорошей закуской станут орехи, в которых много белка, клетчатки и полезных жиров.
Творог качественно насыщает при своей низкой калорийности. В нём много кальция, который способствует сжиганию жира.
Листовая зелень подойдёт для лёгких ужинов. Продукт богат фолиевой кислотой, которая благотворно влияет на мозг и улучшает настроение.
Сезонные грибы, такие как подберезовики, опята, рыжики и вешенки, содержат витамин D. Он улучшает настроение и предотвращает депрессию.
Бананы содержат магний — важнейшее вещество в формировании иммунной системы. Они помогают нормализовать сон и уменьшить беспокойство.
Также в составе бананов есть аминокислота, которая способствует синтезу серотонина и мелатонина в организме. Это устраняет эмоциональное напряжение и чувство тревоги.