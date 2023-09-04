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Рецепт пирога «Зебра»

Вкусный и простой в приготовлении десерт к чаю.

Рецепт пирога «Зебра»
© Наш край

Ингредиенты:

  • По одному стакану муки, манки и сахара,
  • 2 стакана кефира,
  • полстакана растительного масла,
  • 1/2 ч. л. соли,
  • 1 ч. л. разрыхлителя,
  • 2 ст. л. какао.

Способ приготовления:

  • Муку, сахар, кефир, растительное масло, соль и разрыхлитель соединить, размешать.
  • Разделить на две части, в одну всыпать какао, в другую — две ст. л. муки.
  • На противень, смазанный маслом, выложить в шахматном порядке столовой ложкой тёмное и светлое тесто, получится в два слоя.
  • Затем деревянной палочкой «нарисовать» зигзагообразные линии.
  • Выпекать 45 минут при 180 градусах.