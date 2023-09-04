Рецепт пирога «Зебра»
Вкусный и простой в приготовлении десерт к чаю.
Ингредиенты:
- По одному стакану муки, манки и сахара,
- 2 стакана кефира,
- полстакана растительного масла,
- 1/2 ч. л. соли,
- 1 ч. л. разрыхлителя,
- 2 ст. л. какао.
Способ приготовления:
- Муку, сахар, кефир, растительное масло, соль и разрыхлитель соединить, размешать.
- Разделить на две части, в одну всыпать какао, в другую — две ст. л. муки.
- На противень, смазанный маслом, выложить в шахматном порядке столовой ложкой тёмное и светлое тесто, получится в два слоя.
- Затем деревянной палочкой «нарисовать» зигзагообразные линии.
- Выпекать 45 минут при 180 градусах.