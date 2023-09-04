Назван продукт для улучшения работы мозга

Разные виды орехов оказывают благотворное влияние на работу мозга, рассказала нутрициолог, диетолог Мринал Пандит. Продукт для улучшения когнитивных функций она назвала в беседе с Newsweek.

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По словам Пандит, регулярное употребление в пищу орехов полезно для лучшей концентрации и работы памяти. В орехах, объяснила она, высокое содержание белков, минералов и витаминов, а также жирных кислот омега-3, уменьшающих воспаление и препятствующих тромбозам.

«Жирные кислоты омега-3 способствуют расширению кровеносных сосудов, улучшают кровоток и питают мозг богатой кислородом кровью», — объяснила она.

Этими кислотами, рассказала Пандит, богат лесной орех, в котором также содержится селен. Миндаль может стать источником витамина Е, а кешью — магния, полезного для памяти, добавила она. Диетолог порекомендовала есть около 30 граммов орехов в день.