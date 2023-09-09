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Как сделать идеальное тесто для пельменей

Ни в одном магазине не найти пельменей лучше и вкуснее, а, главное, безвреднее, чем те, что слеплены вручную. Почему-то многим хозяйкам кажется, будто слепить пельмени – трудная задача, однако тесто для пельменей готовится очень просто.

Как сделать идеальное тесто для пельменей
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В этом материале "Рамблер" расскажет, как правильно приготовить тесто для пельменей так, чтобы оно было эластичным, не рвалось, не прилипало к рукам и хорошо переживало заморозку.

Для приготовления теста вам понадобятся:

  • Мука пшеничная (предварительно просеянная) – 500 г
  • Горячая вода (около 70 градусов) – 250 мл
  • Куриное яйцо - 1 шт.
  • Масло растительное – 25 г
  • Соль – 1 чайная ложка

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Способ приготовления:

  1. В глубокую миску насыпать муку, добавить к ней соль, яйцо и растительное масло.
  2. Яйцо отложить в край миски (чтобы оно не сварилось) и добавить горячей воды, все перемешать сначала ложкой, а после – вымешивать руками в течение 6-8 минут.
  3. Скатать тесто в шарик, дать ему "отдохнуть" под полотенцем около 30 минут.

Тесто для идеальных пельменей или вареников готово! Можно добавлять начинку и варить или отправлять в морозилку.

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