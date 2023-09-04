Полезный ингредиент для салата, который грозит жиром на животе

Салаты популярны среди всех, кто старается вести здоровый образ жизни и следит за фигурой. Однако некоторые ингредиенты при чрезмерном употреблении могут свести на нет усилия по снижению веса. Диетолог Лиза Ричардс раскрыла один из них, пишет американское издание She Finds.

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Авокадо, которое часто называют источником питательных веществ, приобрело популярность в качестве основного ингредиента салатов благодаря кремовой текстуре и насыщенному вкусу. Богатый полезными для сердца мононенасыщенными жирами плод является вкусным дополнением к салатам. При этом важно помнить о размерах порций при добавлении жирного плода в рацион. Высокая калорийность авокадо грозит избыточным потреблением калорий и, как следствие, увеличением веса, особенно в области живота.

— Поедание авокадо в больших количествах может существенно увеличить общую калорийность салата. Поэтому, несмотря на все полезные свойства, стоит соблюдать умеренность в его употреблении, — объяснила диетолог Ричардс.