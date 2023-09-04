Полезный ингредиент для салата, который грозит жиром на животе
Салаты популярны среди всех, кто старается вести здоровый образ жизни и следит за фигурой. Однако некоторые ингредиенты при чрезмерном употреблении могут свести на нет усилия по снижению веса. Диетолог Лиза Ричардс раскрыла один из них, пишет американское издание She Finds.
Авокадо, которое часто называют источником питательных веществ, приобрело популярность в качестве основного ингредиента салатов благодаря кремовой текстуре и насыщенному вкусу. Богатый полезными для сердца мононенасыщенными жирами плод является вкусным дополнением к салатам. При этом важно помнить о размерах порций при добавлении жирного плода в рацион. Высокая калорийность авокадо грозит избыточным потреблением калорий и, как следствие, увеличением веса, особенно в области живота.
— Поедание авокадо в больших количествах может существенно увеличить общую калорийность салата. Поэтому, несмотря на все полезные свойства, стоит соблюдать умеренность в его употреблении, — объяснила диетолог Ричардс.
Нет необходимости совсем исключать авокадо при похудении. Чтобы соблюсти баланс, по словам эксперта, нужно добавлять в салат от четверти до половины авокадо среднего размера. Такая порция является оптимальной. Можно дополнить авокадо разнообразными овощами, нежирными белками и легкой заправкой.