5 согревающих напитков для осени
Осенью просто необходимо утепляться, чтобы не замерзнуть. Чай и другие напитки помогают согреться в дождливую погоду.
«Рамблер» собрал 5 рецептов согревающих напитков для осени.
Безалкогольный глинтвейн
Ингредиенты
- Виноградный сок - 750 мл
- Вода - 100 мл
- Апельсин - 1 шт.
- Сахар - 2 ст. л.
- Коричная палочка - 1 шт.
- Молотый имбирь - 1 ч. л.
- Гвоздика - 5 шт.
- Мускатный орех - 1/4 ч. л.
- Кардамон - 3 шт.
- Бадьян - 2 шт.
Приготовление:
- Сложите все специи в сотейник, налейте 100 мл воды и перемешайте.
- Доведите массу до кипения, прокипятите минуту и снимите с плиты.
- Перелейте полученную смесь в отдельную миску.
- Нарежьте один апельсин на тонкие кольца.
- Добавьте сок в кастрюлю, введите сахар и положите апельсин.
- Нагрейте глинтвейн до температуры 70-80 градусов, не допуская кипения.
- Снимите напиток с огня, оставьте настояться на 5 минут.
Горячий шоколад
Ингредиенты:
- Молоко - 500 мл
- Горький шоколад - 70 г
- Молочный шоколад - 30 г
- Сливки 33% - 70 мл
Приготовление:
- Подогрейте 200 мл молока в ковшике на медленном огне.
- Добавьте к нему шоколад, не доводя массу до кипения.
- Влейте оставшееся молоко, перемешайте все венчиком.
- Взбейте сливки и переложите их в напиток.
Сбитень
Ингредиенты:
- Вода - 850 мл
- Корень имбиря - 20 г
- Цветочный мёд - 6 ст.л.
- Лавровый лист - 1 шт.
- Корица - по вкусу
- Гвоздика - по вкусу
- Кардамон - по вкусу
Приготовление:
- Очистите имбирь и нарежьте его крупными кусками.
- Доведите воду до кипения, добавьте туда имбирь и перемешайте.
- Проварите смесь на слабом огне 5 минут.
- Снимите напиток с огня.
- После остывания добавьте мед и хорошо перемешайте.
Тыквенный латте
Ингредиенты
- Кофе - 2 ст.л.
- Молоко - 50 мл
- Вода - 300 мл
- Сливки 33% - 250 мл
- Тыквенный сироп - по вкусу
- Коричная палочка - 2 шт.
Приготовление:
- Заварите кофе и добавьте в него молоко.
- Взбейте 33% сливки и молоко в пропорции 2:1 до загустения.
- Переложите пенку в кофе, добавьте сироп и специи.
Клюквенный чай
Ингредиенты:
- Апельсин - 1 шт
- Клюква - 300 г
- Сахарный сироп - 4 ч.л.
- Коричная палочка - 1 шт.
Приготовление:
- Нарежьте апельсин небольшими кусочками.
- К нему добавьте клюкву и поместите массу в чайник.
- Налейте апельсиновый сок в заварник, положите сахарный сироп и корицу.
- Залейте содержимое чайника кипятком и дайте настояться 15-20 минут.
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