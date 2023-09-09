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5 согревающих напитков для осени

Осенью просто необходимо утепляться, чтобы не замерзнуть. Чай и другие напитки помогают согреться в дождливую погоду.

5 согревающих напитков для осени
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«Рамблер» собрал 5 рецептов согревающих напитков для осени.

Безалкогольный глинтвейн

Ингредиенты

  • Виноградный сок - 750 мл
  • Вода - 100 мл
  • Апельсин - 1 шт.
  • Сахар - 2 ст. л.
  • Коричная палочка - 1 шт.
  • Молотый имбирь - 1 ч. л.
  • Гвоздика - 5 шт.
  • Мускатный орех - 1/4 ч. л.
  • Кардамон - 3 шт.
  • Бадьян - 2 шт.

Приготовление:

  1. Сложите все специи в сотейник, налейте 100 мл воды и перемешайте.
  2. Доведите массу до кипения, прокипятите минуту и снимите с плиты.
  3. Перелейте полученную смесь в отдельную миску.
  4. Нарежьте один апельсин на тонкие кольца.
  5. Добавьте сок в кастрюлю, введите сахар и положите апельсин.
  6. Нагрейте глинтвейн до температуры 70-80 градусов, не допуская кипения.
  7. Снимите напиток с огня, оставьте настояться на 5 минут.

Напитки, которые помогут утолить жажду

Горячий шоколад

Ингредиенты:

  • Молоко - 500 мл
  • Горький шоколад - 70 г
  • Молочный шоколад - 30 г
  • Сливки 33% - 70 мл

Приготовление:

  1. Подогрейте 200 мл молока в ковшике на медленном огне.
  2. Добавьте к нему шоколад, не доводя массу до кипения.
  3. Влейте оставшееся молоко, перемешайте все венчиком.
  4. Взбейте сливки и переложите их в напиток.

Сбитень

Ингредиенты:

  • Вода - 850 мл
  • Корень имбиря - 20 г
  • Цветочный мёд - 6 ст.л.
  • Лавровый лист - 1 шт.
  • Корица - по вкусу
  • Гвоздика - по вкусу
  • Кардамон - по вкусу

Приготовление:

  1. Очистите имбирь и нарежьте его крупными кусками.
  2. Доведите воду до кипения, добавьте туда имбирь и перемешайте.
  3. Проварите смесь на слабом огне 5 минут.
  4. Снимите напиток с огня.
  5. После остывания добавьте мед и хорошо перемешайте.

Тыквенный латте

Ингредиенты

  • Кофе - 2 ст.л.
  • Молоко - 50 мл
  • Вода - 300 мл
  • Сливки 33% - 250 мл
  • Тыквенный сироп - по вкусу
  • Коричная палочка - 2 шт.

Приготовление:

  1. Заварите кофе и добавьте в него молоко.
  2. Взбейте 33% сливки и молоко в пропорции 2:1 до загустения.
  3. Переложите пенку в кофе, добавьте сироп и специи.

Клюквенный чай

Ингредиенты:

  • Апельсин - 1 шт
  • Клюква - 300 г
  • Сахарный сироп - 4 ч.л.
  • Коричная палочка - 1 шт.

Приготовление:

  1. Нарежьте апельсин небольшими кусочками.
  2. К нему добавьте клюкву и поместите массу в чайник.
  3. Налейте апельсиновый сок в заварник, положите сахарный сироп и корицу.
  4. Залейте содержимое чайника кипятком и дайте настояться 15-20 минут.
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