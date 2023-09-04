Зеленый чай: сколько заварок нужно вылить

Зеленый чай – один из самых популярных напитков во всем мире. Он славится своими полезными свойствами и приятным вкусом. Многие люди задаются вопросом, сколько раз можно заварить зеленый чай, чтобы сохранить его полезные качества. Давайте разберемся в этом вопросе, опираясь на научные исследования и авторитетные источники.

© Unsplash.com

Во-первых, следует отметить, что зеленый чай содержит множество биологически активных веществ, таких как полифенолы, катехины, флавоноиды и аминокислоты. Они являются мощными антиоксидантами, которые помогают защитить организм от свободных радикалов и предотвратить развитие различных заболеваний, включая сердечно-сосудистые и онкологические.В прошлые времена было принято сливать первую заварку, поскольку чай хранили в холщовых мешках и туда часто попадали пыли и мусор. В наше время чай стал транспортироваться куда в более «герметичных» условиях, поэтому традиция слива первой заварки ушла.

Видео дня

Исследования показывают, что первая заварка зеленого чая содержит наибольшее количество полезных веществ. Однако, это не означает, что последующие заварки не имеют никакой ценности. Некоторые исследования показывают, что вторая и третья заварки также содержат значительное количество полифенолов и других активных веществ. Например, исследование, проведенное в 2012 году в Японии, показало, что вторая заварка зеленого чая содержит около 80% полифенолов первой заварки.

Однако, стоит отметить, что с каждой последующей заваркой количество полезных веществ постепенно снижается. Исследования показывают, что после третьей или четвертой заварки количество полифенолов и катехинов может снизиться до 30-40% от исходного значения. Таким образом, можно сделать вывод, что первые несколько заварок зеленого чая наиболее полезны для организма.

Важно также учитывать качество зеленого чая и правильный способ заваривания. Качество чая может существенно варьироваться в зависимости от сорта, производителя и условий хранения. Чтобы получить максимальную пользу от зеленого чая, рекомендуется покупать качественный чай у надежных производителей.