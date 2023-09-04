Диетолог рассказала, кому опасно есть сметану

Врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева рассказала о том, кому нельзя есть сметану изданию Москва 24.

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По словам специалиста, сметана является тяжелым продуктом для желудочно-кишечного тракта, не подготовленного к приему жировых продуктов в больших количествах.

Поэтому потребление сметаны лучше ограничить тем, у кого в анамнезе есть желчнокаменная болезнь, заболевания печени и непереносимость. В частности, у некоторых людей есть скрытая непереносимость коровьего молока, лактозы и казеина.

По словам специалиста, у них сметана может вызвать скрытые воспалительные процессы вплоть до аутоиммунного ответа организма. Например, такие процессы могут вылиться в аутоиммунную реакцию щитовидной железы.