Как засолить грузди в домашних условия: холодный и горячий способы
В сезон грибной охоты любители ищут не только грузди, но и лучший рецепт, пока не найдут идеальный, чтобы передавать из поколения в поколение. Зная базовые способы, как засолить грузди, можно экспериментировать каждый год, добавляя по вкусу и соль, и самые разные пряности.
Холодный и горячий способы засолки груздей – в материале «Рамблера».
Холодный способ засолки груздей
- Подготовьте грузди. Выберите свежие и качественные грузди. Очистите от почвы, веточек, мха и листочков, нарежьте на кусочки или оставьте целыми, в зависимости от того, как вам больше нравится.
- Замочите грузди в воде на сутки. Воду поменяйте два-три раза, чтобы она не закисла.
- Приготовьте солевой раствор. В большой емкости смешайте холодную воду и соль в соотношении 1:10 (1 часть соли на 10 частей воды). Размешайте соль до полного ее растворения.
- Залейте грузди солевым раствором. Положите грузди в емкость и залейте их солевым раствором так, чтобы они полностью скрылись под водой. Убедитесь, что грибы не выходят за пределы раствора.
- Накройте емкость тарелкой и поставьте под гнет при комнатной температуре в течение 3-5 дней. Важно периодически проверять их состояние и удалять пену или плесень, если они появляются.
- Проверьте готовность. Чтобы убедиться, что грузди достаточно засолены, можно попробовать один из кусочков. Они должны быть приятно солеными, но не слишком солеными.
- После засолки храните грибы в плотно закрытых контейнерах или банках в холодильнике. Грузди, правильно засоленные, могут храниться в течение нескольких месяцев.
Горячий способ засолки груздей
- Подготовьте грузди. Вымойте, очистите, удалите испорченные. Промойте в холодной воде, а затем замочите на сутки.
- В кастрюлю налейте воды, добавьте соль из расчета две столовые ложки на литр, добавьте грузди, доведите до кипения и дайте покипеть 15-20 минут.
- Дайте грудям остыть в той же воде. Затем начните перекладывать в емкость, в которой будете солить. Пересыпайте каждый слой солью. Затем накройте тарелкой, в сверху поставьте любой груз, он должен быть достаточно тяжелым, чтобы грибы дали сок. Убедитесь, что грибы не контактируют с воздухом. Если сока мало, добавьте немного кипяченой соленой воды.
- Оставьте грузди на 5-6 дней. После этого грибы можно разложить по чистым банкам, залить оставшимся рассолом и хранить в холодильнике или погребе.
Важные нюансы
Соль для засолки нужно брать не йодированную, а поваренную крупного помола. Грибы в процессе засолки не должны контактировать с воздухом, иначе они испортятся. Кроме соли, можно добавлять:
- Вишневые листья
- Чеснок
- Перец душистый
- Перец черный горошком
- Гвоздику
Что можно приготовить с солеными груздями
Для начала можно их просто есть. Но если у вас есть время и желание, а также достаточно много соленых груздей, с ними можно приготовить самые разные блюда.
- Грузди с яйцом: обжарьте соленые грузди на сковороде, добавьте взбитое яйцо и готовьте до готовности яйца. Подавайте на гарнир или с хлебом.
- Грузди с картофелем: обжарьте на сковороде нарезанный картофель и соленые грузди. Приправьте солью, перцем и другими специями по вкусу. Подавайте горячим.
- Грузди с пастой: приготовьте пасту по инструкции на упаковке. В отдельной сковороде обжарьте соленые грузди с чесноком и оливковым маслом. Смешайте пасту с груздями и посыпьте тертым сыром.
- Грузди в супе: добавьте соленые грузди в свой любимый суп, такой как грибной или овощной. Грузди придадут супу богатый аромат и вкус.
- Грузди в салате: добавьте нарезанные соленые грузди в свежий салат с овощами, зеленью и другими ингредиентами по вашему выбору. Полейте салат соусом и подавайте.
Это всего лишь несколько идей, и вы можете экспериментировать с груздями, добавляя их в различные блюда по своему вкусу.