Как засолить грузди в домашних условия: холодный и горячий способы

В сезон грибной охоты любители ищут не только грузди, но и лучший рецепт, пока не найдут идеальный, чтобы передавать из поколения в поколение. Зная базовые способы, как засолить грузди, можно экспериментировать каждый год, добавляя по вкусу и соль, и самые разные пряности.

Холодный и горячий способы засолки груздей – в материале «Рамблера».

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Холодный способ засолки груздей

Подготовьте грузди. Выберите свежие и качественные грузди. Очистите от почвы, веточек, мха и листочков, нарежьте на кусочки или оставьте целыми, в зависимости от того, как вам больше нравится. Замочите грузди в воде на сутки. Воду поменяйте два-три раза, чтобы она не закисла. Приготовьте солевой раствор. В большой емкости смешайте холодную воду и соль в соотношении 1:10 (1 часть соли на 10 частей воды). Размешайте соль до полного ее растворения. Залейте грузди солевым раствором. Положите грузди в емкость и залейте их солевым раствором так, чтобы они полностью скрылись под водой. Убедитесь, что грибы не выходят за пределы раствора. Накройте емкость тарелкой и поставьте под гнет при комнатной температуре в течение 3-5 дней. Важно периодически проверять их состояние и удалять пену или плесень, если они появляются. Проверьте готовность. Чтобы убедиться, что грузди достаточно засолены, можно попробовать один из кусочков. Они должны быть приятно солеными, но не слишком солеными. После засолки храните грибы в плотно закрытых контейнерах или банках в холодильнике. Грузди, правильно засоленные, могут храниться в течение нескольких месяцев.

Горячий способ засолки груздей

Подготовьте грузди. Вымойте, очистите, удалите испорченные. Промойте в холодной воде, а затем замочите на сутки. В кастрюлю налейте воды, добавьте соль из расчета две столовые ложки на литр, добавьте грузди, доведите до кипения и дайте покипеть 15-20 минут. Дайте грудям остыть в той же воде. Затем начните перекладывать в емкость, в которой будете солить. Пересыпайте каждый слой солью. Затем накройте тарелкой, в сверху поставьте любой груз, он должен быть достаточно тяжелым, чтобы грибы дали сок. Убедитесь, что грибы не контактируют с воздухом. Если сока мало, добавьте немного кипяченой соленой воды. Оставьте грузди на 5-6 дней. После этого грибы можно разложить по чистым банкам, залить оставшимся рассолом и хранить в холодильнике или погребе.

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Важные нюансы

Соль для засолки нужно брать не йодированную, а поваренную крупного помола. Грибы в процессе засолки не должны контактировать с воздухом, иначе они испортятся. Кроме соли, можно добавлять:

Вишневые листья

Чеснок

Перец душистый

Перец черный горошком

Гвоздику

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Что можно приготовить с солеными груздями

Для начала можно их просто есть. Но если у вас есть время и желание, а также достаточно много соленых груздей, с ними можно приготовить самые разные блюда.

Грузди с яйцом: обжарьте соленые грузди на сковороде, добавьте взбитое яйцо и готовьте до готовности яйца. Подавайте на гарнир или с хлебом.

Грузди с картофелем: обжарьте на сковороде нарезанный картофель и соленые грузди. Приправьте солью, перцем и другими специями по вкусу. Подавайте горячим.

Грузди с пастой: приготовьте пасту по инструкции на упаковке. В отдельной сковороде обжарьте соленые грузди с чесноком и оливковым маслом. Смешайте пасту с груздями и посыпьте тертым сыром.

Грузди в супе: добавьте соленые грузди в свой любимый суп, такой как грибной или овощной. Грузди придадут супу богатый аромат и вкус.

Грузди в салате: добавьте нарезанные соленые грузди в свежий салат с овощами, зеленью и другими ингредиентами по вашему выбору. Полейте салат соусом и подавайте.