Как правильно варить кукурузу? Лайфхаки, чтобы початки получились сочными

Впервые культивировать кукурузу начали в странах Центральной Америки, откуда она со временем распространилась по всему миру. В России эта культура известна с XVII века, но по-настоящему популярной стала лишь в Советском Союзе при Никите Хрущеве — в то время ее даже называли царицей полей. Сейчас кукуруза — популярное летнее лакомство, которое продается на пляжах или в городских парках и других местах отдыха. Однако ее можно приготовить и дома, чтобы в любое время радовать себя вкусом, знакомым с детства. О том, как правильно варить кукурузу в домашних условиях, чтобы початки были мягкими и сочными, — в материале «Ленты.ру».

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Какие полезные вещества содержатся в кукурузе?

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Кукуруза представляет собой весьма полезный и при этом малокалорийный продукт, отметила в беседе с «Лентой.ру» врач-диетолог Ольга Фадеева.

Пищевая ценность кукурузы на 100 граммов:

калорийность — 86 калорий;

белки — 10,3 грамма;

жиры — 5 граммов;

углеводы — 60 граммов.

По словам эксперта, в кукурузе содержится вся так называемая «витаминная классика» — витамины A, С и E, а также витамины группы B, которые положительно влияют на нервную систему, зрение, иммунитет, состояние кожи и волос.

Особенно много в этой культуре витаминов B6 и B9, которые важны для энергетического обмена, здоровья печени, работы мозга. Также в кукурузе много полезных микроэлементов и минералов. Так, например, она богата железом и фосфором, содержит калий, кремний, молибден и селен

Ольга Фадеева

врач-диетолог

Большое количество клетчатки в кукурузе, по словам врача, благотворно влияет на состояние кишечника, поэтому кукуруза часто входит в состав диет для пациентов с заболеваниями пищеварительной системы.

Заменимые и незаменимые аминокислоты, а также ненасыщенные жирные кислоты способствуют нормализации обмена веществ. Кроме того, кукуруза содержит каротиноиды — натуральные антиоксиданты. Кстати, именно они придают початкам золотисто-желтый цвет.

В целом Ольга Фадеева выделила ряд полезных свойств, присущих кукурузе.

Полезные свойства кукурузы:

содержащийся в кукурузном масле витамин Е и антиоксиданты снижают вязкость и плотность желчи, уменьшают уровень билирубина — желчного пигмента, который при превышении нормы может спровоцировать образование камней в желчном пузыре, острый холецистит или панкреатит;

кукурузное масло, насыщенное антиоксидантами и полиненасыщенными жирными кислотами при постоянном употреблении снижает уровень холестерина в крови;

благодаря большому количеству клетчатки кукуруза уменьшает риск развития онкологических заболеваний толстого кишечника;

будучи продуктом, богатым полезными жирами, кукуруза помогает восстановить гормональный баланс и нормализует выработку половых гормонов, а содержащийся в початках антиоксидант кверцетин предотвращает заболевания репродуктивной системы;

способствует снижению отечности в период беременности. Фолиевая кислота в составе кукурузы положительно влияет на развитие плода;

благодаря высокому содержанию калия кукуруза нормализует мочеиспускательную функцию — для этого лучше всего подходит отвар из листьев и волокон кукурузы.

Фадеева добавила, что початки кукурузы оказывают также мочегонное противовоспалительное действие, поэтому они полезны людям, страдающим заболеваниями почек. Также кукуруза увеличивает скорость метаболизма, способствует укреплению сосудов и мышечных волокон, поскольку в ней содержится большое количество растительного белка.

Кому кукуруза может навредить?

Следует иметь в виду, что наличие большого количества сахара и крахмала диабетом есть кукурузу стоит в небольших количествах.

Быть аккуратными следует также пациентам с язвенной болезнью желудка или двенадцатиперстной кишки, а также страдающим другими нарушениями работы ЖКТ. При частом и обильном употреблении кукуруза, богатая клетчаткой, может вызывать повышенное газообразование.

Индивидуальная непереносимость продукта — еще одна причина отказаться от кукурузы.

Как выбрать кукурузу?

При покупке — на рынке или в магазине — стоит выбирать початки молочной зрелости. То есть светло-желтую кукурузу — чем светлее зерна, тем моложе растение и тем более мягким продукт будет после термической обработки. Можно надавить на зернышко ногтем — если появился белый сок, такая кукуруза и называется молочной, это самый лучший вариант.

Обратить внимание нужно и на состояние листьев и волосков — они должны быть свежими и мягкими, без пятен и плесени. Желтеющие и засохшие листья свидетельствуют о том, что кукуруза переспела или долго лежала.

Имеет значение также форма зерен: у качественных плодов зерна плотно примыкают друг к другу и имеют одинаковый размер.

15-30 сантиметров считается лучшим размером початков

Слишком мелкие часто бывают недозрелыми, крупные — излишне твердыми. В любом случае лучше брать плоды одинакового размера, чтобы они проваривались одинаково.

Приобретать следует неочищенные початки — листья защищают зерна от высыхания, и блюда из такой кукурузы получатся более мягкими и сочными.

Как подготовить кукурузу к приготовлению?

Если имеющиеся початки далеки от совершенства, не стоит отчаиваться. Крупные, крепкие, насыщенного цвета плоды кукурузы нужно сначала замочить в воде на один-два часа, а после приготовления оставить на некоторое время в собственном отваре. Так продукт сохранит сочность.

Варить кукурузу следует сразу после приобретения — долгое хранение делает ее сухой.

Способы приготовления кукурузы могут быть самыми разными. Наиболее распространенный и простой — варить початки на плите в кастрюле.

Как варить кукурузу в кастрюле?

Перед приготовлением початки необходимо очистить от листьев и волосков, а затем хорошо промыть в проточной воде. Если листья зеленые и свежие, не нужно их выбрасывать — лучше вымыть и выложить на дно кастрюли. Уложить кукурузу во вместительную кастрюлю и залить кипятком так, чтобы она была полностью покрыта жидкостью. Довести до кипения, закрыть крышку и варить. Время приготовления зависит от зрелости: молочные початки варят 20-30 минут, зрелые — 50-60 минут, старые два часа и более. Отваренную кукурузу выложить на тарелку и слегка остудить. После этого початки следует посыпать солью и растереть. Солить початки во время варки не рекомендуется, иначе зерна станут жесткими. Перед подачей на стол следует добавить сливочного масла по вкусу. Также в качестве приправы подойдет ложка оливкового масла, сок лайма, щепотка острого перца или паприки — для аромата.

Как варить кукурузу в мультиварке?

Дно чаши мультиварки выстелить листьями кукурузы и волосками. Выложить сверху очищенные и промытые початки кукурузы. Добавить немного холодной воды — необязательно, чтобы початки были полностью покрыты водой. Сверху также накрыть кукурузу листьями. Готовить в режиме «варка на пару», время варки зависит от возраста кукурузы — от 20 минут до одного часа.

Как варить кукурузу в микроволновой печи?

Для варки в микроволновке початки не нужно полностью очищать, достаточно снять самые верхние листья и обрезать концы с волосками. Нужно положить кукурузу на тарелку и готовить в микроволновке около пяти-десяти минут на мощности 800 ватт. Это наиболее быстрый способ приготовления.

Как варить кукурузу в пароварке?

Для того чтобы сварить кукурузу в пароварке, нужно заполнить ее достаточным количеством воды, поместить початки в лоток для продуктов и готовить 20-30 минут. Кстати, в пароварке кукуруза получается наиболее сочной и полезной.

Как готовить кукурузу в духовке?

Зубчик чеснока натереть на мелкой терке, смешать с ним мелконарезанные листики базилика и размягченное масло. Очищенные кукурузные початки промыть и смазать со всех сторон этой смесью. Завернуть каждый початок отдельно в бумагу для выпечки и фольгу. Упакованные початки выложить на противень, запекать в заранее разогретой духовке 20-30 минут при температуре 220 градусов.