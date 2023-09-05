Подходят ли яблоки для перекуса

Фрукты, в том числе яблоки, полезны для организма – в них много витаминов, углеводов, клетчатки. Однако, предупреждают врачи, включать яблоки в рацион следует с умом – утверждение об их пользе будет верным при соблюдении некоторых правил.

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Зухра Павлова, врач-эндокринолог, объяснила в своём телеграм-канале, почему яблоки не подходят в качестве перекуса в течение дня.

По мнению врача, яблоки, а также любые другие фрукты – это, скорее, вредный перекус. Самым важным нутриентом рациона является белок, поэтому «правильный» перекус должен содержать белок. Из белка могут синтезироваться и белки, и углеводы. А из яблока можно получить фруктозу, глюкозу и пищевые волокна.

Яблоки рекомендуется употреблять в качестве десерта, то есть, после приёма пищи. В перерывах между работой можно съесть, например, яйцо, а потом яблоко.