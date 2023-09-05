Диетолог Бобровский ответил, можно ли есть субпродукты вместо мяса

«Для большинства людей субпродукты могут быть полноценной заменой мясу. Те же самые сердечки мало чем будут от него отличаться, ведь они, в первую очередь, являются белком и жиром. Если говорить про замену красного мяса, то она очень даже адекватна. Например, в печени содержится больше витаминов», – пояснил специалист.