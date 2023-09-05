Диетолог Бобровский ответил, можно ли есть субпродукты вместо мяса
Некоторые считают субпродукты низкосортной едой, однако они могут быть не менее питательной заменой мясу. Подробнее об этом «ФедералПресс» рассказал диетолог Андрей Бобровский.
«Для большинства людей субпродукты могут быть полноценной заменой мясу. Те же самые сердечки мало чем будут от него отличаться, ведь они, в первую очередь, являются белком и жиром. Если говорить про замену красного мяса, то она очень даже адекватна. Например, в печени содержится больше витаминов», – пояснил специалист.
Но нужно помнить, что субпродукты для современного человека все равно представляют определенную опасность, добавил Бобровский. Их нельзя есть регулярно, потому что там содержатся так называемые плохие жиры, являющиеся причиной атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний, сокращающие продолжительность жизни. Есть определенный перечень заболеваний, которые являются противопоказанием для употребления субпродуктов, заключил он.